Tekashi 6ix9ine confesó que su relación con Yailin fue una venganza contra Anuel

Tekashi 6ix9ine reveló que su relación con Yailin La Más Viral fue una venganza. El rapero y la cantante dominicana tuvieron una relación de poco más de un año entre 2023 y 2024.

En una reciente entrevista con el locutor puertorriqueño Jorge Pabón, conocido como Molusco, Tekashi contó que todo se trató de un plan para vengarse de Anuel, con quien mantiene una enemistad desde 2019, cuando el intérprete de “Bubalu” colaboró con las autoridades federales de Estados Unidos en un caso contra la pandilla Nine Trey Gangsta Bloods, de la que él formaba parte.

“Me diste la espalda, está bien, me dijiste de todo y me singué (cogí) a la esposa tuya y ya estamos”, reveló el rapero estadounidense sobre su relación con la dominicana.

El rapero estadounidense aseguró que, aunque él no buscó la relación con Yailin, aprovechó la situación para desquitarse por la traición de Anuel.

“La realidad es que yo no busqué a nadie, a mí me buscaron. Tú estabas haciendo canciones con un oficial correccional”, dijo.

La relación de Tekashi y Yailin no estuvo exenta de polémicas y escándalos públicos, como acusaciones de violencia que llevaron a ambos a enfrentar problemas legales.

En diciembre de 2023, Yailin fue arrestada en Palm Beach bajo cargos de agresión agravada con un arma mortal y obstrucción de la justicia luego de un altercado con el rapero estadounidense.

Al poco tiempo, Tekashi fue detenido en la República Dominicana por acusaciones de violencia doméstica. Pese a los altercados y detenciones, ambos se reconciliaron.

Finalmente, Tekashi y Yailin terminaron su relación en agosto del año pasado. Un mes después, la dominicana presentó una demanda contra el rapero por supuesto abuso físico, emocional, sexual y financiero, así como también fraude financiero y explotación.

Asimismo, el rapero estadounidense contrademnadó a la cantante dominicana. En enero, se supo que Tekashi demandó a Yailin por abuso físico.

De acuerdo con Telemundo, la abogada de Tekashi indicó en un comunicado que la demanda interpuesta por Yailin es “escandalosa y claramente oportunista”.

“Yailín lo amenazó y presentó una demanda llena de acusaciones infundadas para explotarlo con fines económicos y por publicidad”, indica.

Asimismo, la abogada señaló en el comunicado que cuentan con pruebas irrefutables para desmentir las acusaciones de la cantante dominicana.

