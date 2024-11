Tekashi 6ix9ine pasará 45 días en prisión por violar su libertad condicional

Una nueva polémica azota al rapero Tekashi 6ix9ine en el ámbito legal; y es que recientemente fue sentenciado a 45 días de prisión por un juez federal debido a sus múltiples incumplimientos a las condiciones de la libertad condicional que le fue otorgada hace algún tiempo.

De acuerdo con los informes policiales, el juez Paul A. Engelmayer de Manhattan declaró culpable al rapero, cuyo nombre real es Daniel Hernández, de cinco violaciones de las reglas de su libertad condicional, incluyendo: no presentarse a las pruebas de drogas, viajar a Las Vegas desde su casa en Florida sin permiso y mentirle a su oficial de libertad condicional, por mencionar algunas.

Como resultado de este incumplimiento, Tekashi 6ix9ine deberá permanecer 45 días en prisión y una vez concluido este periodo, deberá cumplir un mes de detención domiciliaria y otro mes de toque de queda como parte de una extensión de su período de libertad condicional por un año. A estas medidas se le suma la prohibición de viajar internacionalmente, así como un monitoreo electrónico.

Bajo esta misma tesitura, el jurista le reiteró al famoso de 28 que sus acciones “me dicen alto y claro que no cree que las reglas se apliquen a usted”, argumento que este no tardó en desestimar con un contundente mensaje.

“Lo siento mucho (…) No estoy minimizando mis acciones. Asumo plenamente la responsabilidad. Me decepcioné a mí mismo. Decepcioné a mi familia. Denme una oportunidad para arreglar las cosas. No hago nada por violar la ley“, declaró Tekashi 6ix9ine.

Los detalles de este nuevo veredicto surgen a solo unos días de la inesperada detención del cantante en York, donde ya ha permanecido durante dos semanas en confinamiento solitario.

Recordemos que en 2019 se declaró culpable por los delitos del crimen organizado y conspiración para cometer asesinato, testificando contra Nine Trey Gangsta Bloods, la pandilla a la que pertenecía. Meses más tarde, fue sacado de prisión bajo un período de 5 años con libertad supervisada, mismo que ha tomado una nueva dirección tras sus faltas.