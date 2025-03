Policías incautan armas y droga durante operativo en mansión de Tekashi 6ix9ine

El rapero Tekashi 6ix9ine, de 28 años, está metido en tremendo problema, luego de que el miércoles agentes federales y policías locales hicieran un operativo en la casa que posee en el área de Palm Beach, en Florida.

De acuerdo a diversos medios, como es el caso de TMZ, durante el cateo los agentes decomisaron diversas armas y drogas.

El operativo, que duró de las 9:00 am a las 3:00 pm, concluyó con los agentes llevándose pruebas de ADN del lugar, así como todo el material que consideraron de valor para su investigación, tal y como lo dio a conocer la oficina del Sheriff tras ser contactada por diversos medios.

“La oficina del Sheriff afirma que los agentes federales confiscaron artículos de la casa de Tekashi durante una revisión de libertad condicional y se los llevaron para analizarlos más a fondo. También indican que lo encontrado no pudo vincularse de inmediato con 6ix9ine, por lo que se requieren más pruebas”, informó TMZ.

También se detalló que el cantante no fue detenido durante el operativo, pues no contaban con evidencia sólida para determinar si lo incautado era o no de él.

“Nos dijeron que Tekashi no fue arrestado porque no había una causa probable y fue esposado durante la redada para la seguridad de los oficiales”, informó TMZ tras lo sucedido.

Durante el operativo, Tekashi le aseguró a los agentes que no había hecho nada malo o algo que estuviera en contra de la ley.

