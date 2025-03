Medio asegura que Tom Brady no soporta tener a su ex como vecina y por eso vende su mansión

Tom Brady, quien fuera quarterback estelar de la NFL, está en búsqueda de nuevos propietarios para la mansión de $150 millones de dólares que posee y no es porque ya no esté contento con ella, sino porque ya no estaría soportando ser vecino de Gisele Bündchen, su ex, y de Joaquim Valente, su actual conquista.

De acuerdo a RadarOnline, que fue el medio que dio a conocer la noticia, el exjugador de los New England Patriots no está nada contento con la vista que tiene desde su residencia, pues puede ver exactamente lo que hace su ex con su nueva conquista.

“Cada vez que mira al agua, ve la casa reformada de Gisele y su vida perfecta con su galán artemarcialista y su nuevo bebé, y eso lo deprime. No soporta más. Quiere vender la casa. Le recuerda a Gisele. Ella fue quien dominó la remodelación, y es su estilo, sus toques personales. Todavía siente su matiz en todas partes”, declaró una fuente en entrevista con el citado medio.

El mismo informante detalló que Brady no estaría contemplando la posibilidad de dejar la Ciudad del Sol, sino que simplemente se quiere salir de esa zona en búsqueda de un espacio que le dé más paz.

La residencia, que Brady construyó de cero tras su separación de Gisele, se sitúa en un lote de dos acres, contaría con todos los lujos y comodidades que nos podamos imaginar, aunque no se sabe, a ciencia cierta el número de habitaciones.

Solo se sabe que cuenta con una casa de dos pisos, como un gimnasio muy completo, con una cabaña y con impresionantes vistas al mar.

Brady pagó por el lote $17 millones de dólares en el 2020, por lo que seguramente se anotará una ganancia millonaria cuando logre vender la mansión que construyó en el lugar.

