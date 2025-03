Maite Perroni reacciona a rumores sobre su supuesta fortuna millonaria

La actriz y cantante mexicana Maite Perroni, de 42 años, tuvo un peculiar encuentro con la prensa luego de que una plataforma de Internet valuara su fortuna en $6 millones de dólares.

Durante su conversación, la cual se llevó a cabo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, la exintegrante de RBD bromeó con lo sucedido, pues aseguró que le hubiera encantado que le avisaran antes que gozaba con esa cuantiosa fortuna.

“¿Por qué no me avisaron antes? Oigan, me hubieran dicho”, inició diciendo con ese humor que tanto la caracteriza.

A continuación detalló que le parecía muy preocupante que esa información se filtre, sobre todo al ser cifras que nada tienen que ver con la realidad, pero que sí pueden poner en riesgo la seguridad de los involucrados en la filtración, como es su caso.

“Creo que es importante mantener la cordura y no hacer ese tipo de confirmaciones. La verdad, no sé ni qué se publicó; ni estoy enterada, pero hay tantas cosas que se dicen que no hay que poner atención”, detalló.

En otro fragmento de la entrevista detalló que toda la información que se comparte en ese tipo de plataformas es falsa, pues nadie tiene acceso a sus ingresos, salvo ella, al ser información considerada com confidencial.

“No sé quién la cuantificó, ni cómo, porque, hasta donde yo sé, eso es confidencial. Entonces, no hay manera de que la gente sepa realmente cuáles son las condiciones ni contractuales, ni de vida y, mucho menos, económicas de otro ser humano”, apuntó.

