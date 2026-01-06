Tekashi 6ix9ine celebra estar detenido en la misma cárcel que Nicolás Maduro

El controversial rapero Tekashi 6ix9ine, quien volverá a la cárcel tras violar los términos de su liberación supervisada, recurrió a su cuenta de Instagram para compartir un video en el que habló de la situación por la que atraviesa en el ámbito personal.

En su video, con duración de unos cuantos minutos, el ex de Yailin La Más Viral le dio a conocer a sus más de 24 millones de seguidores en Instagram detalles sobre la cárcel donde pagará su condena.

Detalló que será ingresado al Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn, mismo lugar al que fueron trasladados Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, tras ser capturados el pasado sábado en la ciudad de Caracas, Venezuela.

Durante su mensaje Tekashi hizo una recapitulación de los reos con los que le ha tocado convivir e incluyó al expresidente de Venezuela, a quien tendrá oportunidad de conocer en prisión.

“Ahora estoy por ir a conocer al presidente de Venezuela. Tengo esa suerte de, simplemente, estar encerrado con presidentes. Y también a conocer a Luigi Mangione. Voy a jugar ajedrez con esos tipos, comer fideos, ramen”, dijo Tekashi en un fragmento de su video, en el cual se le ve conduciendo su vehículo en las horas previas a que se entregara a la Policía para cumplir su condena de tres meses.

Además de estar emocionado por el encuentro que tendría con Maduro y con otros reos de relevancia, Tekashi ya imagina el tremendo equipo de basquetbol que formará en prisión.

“A punto de tener el mejor equipo de baloncesto que hayan visto jamás en la cárcel”, se lee en el texto con el que acompañó su video.

Daniel Hernández, como es el nombre real de Tekashi, aprovechó su último video en libertad para hacer una recapitulación de los reclusos con los que le ha tocado convivir, como es el caso de Sean ‘Diddy’ Combs y Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras y quien ya fue indultado por el presidente Trump tras las acusaciones de narcotráfico que pesaban en su contra.

“¿Recuerdan cuando les dije que me arrestaron, que estuve en prisión con ‘Diddy’ ,el presidente de Honduras y Sam Bankman-Fried y ustedes pensaron que estaba mintiendo? ¿Recuerdan eso?”, le preguntó Tekashi a sus seguidores en su video compartido, este lunes 6 de enero, y que será el último material que haga en los próximos tres meses.

