EE.UU. indultó y liberó al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández

Renato Stabile, abogado del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, confirmó a CNN que su cliente ya se encuentra libre luego de ser condenado por delitos de narcotráfico

“El presidente Trump ha otorgado un indulto total e incondicional al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández. El presidente Hernández ha sido liberado de prisión”, señaló a la cadena.

“Lo liberaron en plena noche. No sé qué hará a continuación, pero espero que la familia emita un comunicado hoy y que él también lo haga hoy o mañana”, añadió Stabile.

Por su parte, Ana García, la esposa del expresidente hondureño afirmó este martes que su esposo “volvió a ser un hombre libre” y agradeció por ello a Donald Trump.





— Ana García de Hernández (@anagarciacarias) December 2, 2025

“Ayer, lunes 1 de diciembre de 2025, vivimos un día que jamás olvidaremos. Después de casi cuatro años de dolor, de espera y de pruebas difíciles, mi esposo Juan Orlando Hernández volvió a ser un hombre libre, gracias al perdón presidencial otorgado por el Presidente Donald Trump @realDonaldTrump”, escribió García en su cuenta de X.

“Hoy damos gracias a Dios, porque Él es justo y su tiempo es perfecto. Gracias, señor Presidente, por devolvernos la esperanza y por reconocer una verdad que siempre supimos. A todos los amigos que nos apoyaron, a quienes nunca dejaron de orar, defender la verdad y creer en la justicia: este milagro también es suyo. La verdad siempre prevalece. La justicia siempre llega”, agregó García en su mensaje.

La liberación del exmandatario también se puede ver en los registros actualizados del Federal Bureau of Prisons (BOP). Por el momento, no se han confirmado detalles oficiales sobre su paradero actual o los pasos legales siguientes.

Hernández llegó extraditado en abril de 2022 a Estados Unidos, donde en marzo de 2024 fue sentenciado a 45 años de prisión por tres cargos de narcotráfico y armas, más cinco años de libertad vigilada y una multa de ocho millones de dólares.

