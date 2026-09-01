Trump y Delcy Rodríguez entregan a NABEP concesiones petroleras por 100 años en Venezuela

La administración del presidente Donald Trump reveló nuevos detalles de un acuerdo con Venezuela que coloca a Estados Unidos en una posición de influencia directa sobre una parte de las enormes reservas petroleras del país sudamericano, mediante una sociedad con North American Blue Energy Partners (NABEP). El pacto, firmado por el secretario de Estado, Marco Rubio, y el secretario de Defensa, Pete Hegseth, contempla concesiones por 100 años para que NABEP opere 17 campos petroleros venezolanos con reservas probadas estimadas en 65,000 millones de barriles.

La compañía, propiedad del empresario venezolano Alejandro Betancourt, recibirá los derechos de explotación de varios yacimientos que anteriormente estuvieron vinculados con empresas rusas y chinas, según la Casa Blanca. El acuerdo también concede a la Oficina de Capital Estratégico del Departamento de Defensa una participación de 35% en la empresa matriz de NABEP. Además, el Departamento de Estado tendrá derecho a comprar 20% de la producción a precio de costo.

SECURING AMERICA’S ENERGY FUTURE.



President Trump secures access to more than 65 BILLION barrels of oil reserves in Venezuela – the biggest oil deal in world history.



? Stable, low-cost energy

?? American energy dominance

? Stronger energy supply in our hemisphere

? ZERO? pic.twitter.com/X5rdQOcmnl — The White House (@WhiteHouse) September 1, 2026

Washington busca asegurar petróleo y ampliar su influencia energética

La Casa Blanca presentó el pacto como una pieza central de la estrategia de Trump para recuperar la producción venezolana y fortalecer la posición energética de Estados Unidos en el hemisferio.

NABEP, que se presenta como la segunda mayor productora privada de petróleo en Venezuela después de Chevron, actualmente produce más de 200,000 barriles diarios y pretende elevar esa cifra por encima de un millón de barriles diarios. Para alcanzar esa meta, la compañía planea invertir hasta $100,000 millones en infraestructura petrolera durante los próximos años.

El gobierno estadounidense sostiene que la inversión permitirá recuperar instalaciones deterioradas, generar empleos y aumentar la producción. La administración Trump también afirma que el acuerdo podría ayudar a reabastecer la Reserva Estratégica de Petróleo de Estados Unidos y garantizar una fuente adicional de crudo para situaciones de emergencia.

Sin embargo, la propia Casa Blanca reconoce que los consumidores estadounidenses no verán una reducción inmediata en el precio de la gasolina.

Trump dijo que “podría pasar un tiempo” antes de que los efectos sean visibles. “Si fueron dos años, ya sabes, es un período de tiempo corto”, señaló.

El precio promedio nacional de la gasolina se ubica actualmente en $4.08 por galón, un aumento de 28% respecto al año anterior, según AAA, en un contexto marcado por la guerra con Irán y las alteraciones en el suministro mundial de petróleo.

FACT SHEET

President Donald J. Trump Announces Historic Oil Agreement to Secure American Energy Dominance and Drive Venezuela’s Economic Recovery



Donald J. Trump secured U.S. majority control of 65 billion barrels via NABEP’s 100-year concessions. The deal grants equity,? — whitehouse.gov News (@whgovnews) September 1, 2026

El acuerdo genera dudas políticas y cuestionamientos en el Capitolio

El gobierno venezolano encabezado por la presidenta interina Delcy Rodríguez respalda el proyecto y sostiene que representa una oportunidad para modernizar una industria golpeada durante años por la falta de inversión y el deterioro de su infraestructura. De acuerdo con la Casa Blanca, NABEP pagaría alrededor de $200,000 millones en impuestos y regalías a Venezuela durante los primeros 25 años de operación.

El gobierno estadounidense también tendrá poder de veto sobre los integrantes del consejo de administración y la mayoría de sus miembros deberán ser ciudadanos estadounidenses. El acuerdo estará sujeto a las leyes y tribunales de Estados Unidos.

Pero el proyecto enfrenta cuestionamientos en Washington. Legisladores han pedido conocer la base legal que permite al Departamento de Defensa convertirse en accionista de una empresa petrolera privada. El senador demócrata Jack Reed calificó la operación como un abuso de poder y exigió explicaciones a la administración Trump.

“El intento del presidente Trump de convertir al ejército estadounidense en un inversor en el petróleo venezolano es un flagrante abuso de poder y del dinero de los contribuyentes”, afirmó Reed.

Conversé esta tarde con el Secretario de Estado Marco Rubio sobre diversos temas.



En ella, Rubio aclaró algunos de los principales puntos del acuerdo petrolero relacionado con Venezuela.



El secretario de Estado explicó que no se trata directamente de un acuerdo con el Gobierno? pic.twitter.com/2tYAYPdf5q — Sergio Novelli (@SergioNovelliE) September 1, 2026

El acuerdo también podría enfrentar desafíos políticos en el futuro, debido a posibles cambios de gobierno tanto en Caracas como en Washington.

Desde la captura y deposición de Nicolás Maduro en enero, Estados Unidos ha aumentado su influencia sobre Venezuela y respalda ahora al gobierno interino de Rodríguez. Para Trump, el convenio representa una oportunidad para transformar el deteriorado sector petrolero venezolano en un nuevo motor energético del hemisferio.

Para sus críticos, sin embargo, plantea interrogantes sobre hasta dónde está dispuesto Washington a llegar para controlar recursos estratégicos venezolanos y si la reconstrucción petrolera está desplazando los objetivos de transición democrática que acompañaron la intervención estadounidense.

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