Nicolás Maduro será acusado de torturar a una docena de estadounidenses encarcelados en Venezuela

A los líos con la justicia que enfrenta Nicolás Maduro, ex presidente de Venezuela, habrá de agregarse que será acusado por presuntamente torturar a más de 12 ciudadanos estadounidenses mientras permanecían encerrados en cárceles ubicadas en la República Bolivariana.

El ex mandatario y su esposa Cilia Flores permanecen privados de su libertad desde el 3 de enero, cuando un grupo de las Fuerzas Armadas estadounidenses los detuvo en la ciudad de Caracas para de inmediato enviarlos hasta Nueva York donde ingresaron al Centro de Detención Metropolitano ubicado en Brooklyn.

El Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York analiza al político de 63 años por presuntamente ser líder del denominado “Cartel de los Soles”, el cual se encargaba de desplazar cocaína desde Venezuela hasta varias ciudades estadounidenses.

No obstante, su lista de presuntos delitos es más amplia, pues incluye: conspiración de narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína hacia Estados Unidos, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, además de conspiración para poseerlos, corrupción y lavado de dinero.

Former Venezuelan President Nicolás Maduro and his wife Cilia Flores are expected to face new charges over the alleged torture of Americans held in Venezuelan government custody in recent years, according to multiple people familiar with the investigation. https://t.co/pHyWkf3O1O pic.twitter.com/A93BhhI4fg — CNN Politics (@CNNPolitics) October 7, 2026

Por si eso fuera poco, la cadena de televisión CNN, afirma haber consultado a varias fuentes cercanas al caso, quienes, bajo la condición de mantener su identidad bajo resguardo, coincidieron en señalar por separado que, esta semana, el ex mandatario sudamericano y su esposa serán acusados por los fiscales de Nueva York de torturar a más de una docena de estadounidenses que estuvieron injustamente en cárceles venezolanas.

Alvin Hellerstein, juez a cargo del caso, está próximo a celebrar una audiencia en respuesta a la solicitud presentada por los abogados de Cilia Flores para permitirle llevar a cabo su proceso en arresto domiciliario, pues su estado de salud es delicado.

Durante, la exposición de motivos, el magistrado aprovechará para indicar las nuevas acusaciones de presuntos delitos fincados en su contra.

CNN presentó un reporte donde menciona los nombres de Matthew Heath y Osman Khan quienes sostienen haber sido torturados hasta concretarse su liberación mediante un intercambio de prisioneros realizado en octubre de 2022.

Los métodos de tortura en los que incurría para castigar a los estadounidenses a merced de las autoridades venezolanas incluían descargas eléctricas, simulación de ahogamiento, amenazas de agresión sexual, administración de sustancias para alterar su estado mental y aislamiento.

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