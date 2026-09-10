Esposa de Maduro solicita detención domiciliaria en Nueva York por temas de salud

Cilia Flores, esposa del depuesto gobernante de Venezuela Nicolás Maduro, solicitó al sistema judicial de Nueva York poder esperar el juicio en su contra y el de Maduro, fuera de prisión debido a problemas cardíacos, trascendió este jueves.

En un documento judicial, la defensa de Flores pidió que sea trasladada a una residencia privada en Nueva York y ofrecerle un régimen de arresto domiciliario con guardias armados las 24 horas, una pulsera de localización, visitas restringidas y llamadas telefónicas intervenidas.

Flores, de 69 años, aseguró que necesita un complejo tratamiento cardíaco y que la cárcel federal en la que permanece recluida desde el 3 de enero, día en que fueroncapturados por militares de EE.UU., no reúne las condiciones necesarias para su recuperación.

Los abogados de la esposa de Maduro aseguran que los costos de este traslado serán asumidos por Flores y ofrecen también la retención de su pasaporte como parte de las condiciones para garantizar que permanezca bajo custodia.

En la carta presentada ante la corte, los abogados describen episodios de dolor de pecho, arritmias, dificultades para respirar y una pérdida de más de once kilos desde su detención.

De acuerdo con la petición, el pasado 29 de julio Flores habría sufrido un grave episodio de salud que, según sus abogados, aparentemente pudo tratarse de un infarto leve, aunque este extremo no ha sido confirmado médicamente.

Flores y Maduro fueron detenidos en enero durante una operación de las fuerzas estadounidenses en Caracas y trasladados posteriormente a Nueva York, donde afrontan cargos relacionados con narcotráfico y terrorismo.

Ambos se han declarado no culpables de las acusaciones, mientras la Fiscalía sostiene que utilizaron posiciones de poder dentro del Estado venezolano para facilitar el tráfico de cocaína hacia Estados Unidos.