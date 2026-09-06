Tasas hipotecarias por encima del 7%: esto es lo que anticipan los expertos en hipotecas

De acuerdo con el último informe de Freddie Mac publicado este jueves, las tasas hipotecarias en Estados Unidos volvieron a alcanzar su máximo histórico este año, ubicando el tipo fijo a 30 años en los 6.71% desde los 6.66% de la semana pasada, mientras que el tipo fijo a 15 años también aumentó de los 5.98% a los 6.04% en medio de un mercado inmobiliario presionado por la inflación que aleja cada vez más a los futuros compradores.

Aunque para Sam Khater, economista jefe de Freddie Mac, “la demanda de compra se ha mantenido relativamente estable, lo que indica un interés constante por parte de los compradores que se adaptan a las condiciones cambiantes del mercado”, dijo.

Otros analistas consideran que todo apunta a que las tasas hipotecarias seguirán aumentando y podrían alcanzar el 7% como en enero del 2025. Para Mark Zandi, economista jefe de Moody’s Analytics, la influencia del mercado de bonos ha sido crucial en el ajuste del sector.

“Es un momento muy delicado en el mercado de bonos, no solo en Estados Unidos, sino a nivel mundial, y con los inversores en bonos nerviosos, las tasas podrían subir aún más y elevar las tasas hipotecarias por encima del 7%”, señaló Zandi.

Por su parte, el economista sénior de Realtor.com, Jake Krimmel, también considera que los costes de endeudamiento hipotecarios se mantendrán altos por un tiempo, aunque destacó que, “si bien la tasa de interés no beneficia económicamente, sí podría ayudar con el precio de la vivienda, ya que habrá mucha menos competencia”, dijo, al tiempo que expresó que las tasas más bajas alentarían a los compradores a acercarse nuevamente al mercado.

El mercado inmobiliario actual no solo lucha con las altas tasas tras el impulso de los bonos del Tesoro a 10 años, que en los últimos seis meses han subido hasta los 4.77%, sino también con la falta de inventario que ha disparado los precios de las viviendas por encima de los $400,000 dólares.

Para Jiayi Xu, economista sénior de Realtor.com, el problema actual del mercado radica en la reciente escalada de tensiones en Oriente Medio que ha elevado los precios del petróleo, “reavivando la preocupación por la inflación y haciendo que los rendimientos y las tasas hipotecarias vuelvan a subir”.

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