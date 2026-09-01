Cuál es el mejor mes para alquilar un apartamento en Nueva York y por qué

Si estás pensando en mudarte en Nueva York y puedes elegir cuándo firmar el contrato, hay un mes que sobresale por encima del resto: diciembre.

Un nuevo análisis de RentReboot sobre el mercado de alquileres de la ciudad concluyó que diciembre es el mes más barato del año para alquilar un apartamento en Nueva York, mientras que julio aparece en el extremo contrario como uno de los momentos más caros.

El estudio analizó 820,329 apartamentos y unos 5.4 millones de movimientos registrados en el mercado inmobiliario neoyorquino, incluidos nuevos anuncios, modificaciones de precios y cierres de alquiler.

La conclusión es clara: esperar hasta diciembre puede representar una diferencia considerable en el costo anual de la vivienda.

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Por qué diciembre es el mes más barato para alquilar en Nueva York

La principal razón es la estacionalidad del mercado. La demanda de apartamentos aumenta durante la primavera y alcanza su punto más fuerte en verano, cuando muchas personas se mudan por trabajo, estudios o cambios familiares.

Cuando llega diciembre, esa presión disminuye. Hay menos personas compitiendo por los mismos apartamentos y algunos propietarios están más dispuestos a bajar el precio para evitar que una propiedad permanezca vacía durante el invierno.

Los datos analizados por RentReboot muestran que los alquileres firmados en diciembre se sitúan alrededor de 2% por debajo del promedio anual.

Julio, en cambio, se encuentra aproximadamente 2.2% por encima. La distancia entre ambos meses puede llegar así a superar el 4%.

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Cuánto se puede ahorrar alquilando en diciembre

Para comprobar que la diferencia no se debía únicamente a que distintos tipos de apartamentos aparecen en el mercado según la época del año, RentReboot comparó 68,531 viviendas que habían sido alquiladas más de una vez.

El resultado mostró que el mismo apartamento podía alquilarse por menos dependiendo del momento del año. En promedio, firmar el contrato en diciembre resultó 4.2% más barato que hacerlo en julio.

En un apartamento de una habitación con una renta mensual cercana a $3,800, la diferencia equivale aproximadamente a $160 mensuales. A lo largo de un contrato de 12 meses, eso representa cerca de $1,900 de ahorro.

Para una persona que tiene flexibilidad para decidir cuándo mudarse, elegir diciembre puede convertirse así en una decisión financiera importante.

Diciembre también ofrece menos competencia entre inquilinos

El precio no es la única ventaja. Durante los meses de verano hay más apartamentos disponibles, pero también muchas más personas buscando vivienda. Más de la mitad de los nuevos contratos de alquiler de Nueva York comienzan entre mayo y septiembre.

Eso genera competencia, visitas con múltiples interesados y menor margen para negociar. Y, en diciembre, ocurre prácticamente lo contrario. Aunque la cantidad de apartamentos disponibles disminuye, también cae considerablemente la cantidad de personas buscando vivienda.

Esto puede permitir al potencial inquilino analizar las opciones con menos presión y negociar mejores condiciones.

Noviembre puede ser el momento ideal para empezar a buscar

Quienes quieran aprovechar las ventajas de diciembre no necesariamente tienen que esperar hasta el último mes del año para comenzar la búsqueda. El estudio detectó que noviembre es uno de los meses en los que los propietarios muestran mayor predisposición a aceptar precios inferiores a los inicialmente publicados.

Alrededor del 31% de los alquileres firmados durante noviembre termina cerrándose por debajo del precio solicitado originalmente.

Por eso, una estrategia posible es empezar a buscar desde mediados o finales de octubre, negociar durante noviembre y tratar de cerrar el contrato entre noviembre y diciembre.

La ventana más favorable se extendería aproximadamente desde mediados de octubre hasta mediados de enero.

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En qué barrios de Nueva York se nota más la caída de precios en diciembre

La ventaja del invierno no es igual en todos los vecindarios. RentReboot encontró que 63 de los 83 barrios analizados presentaban alquileres más baratos durante el invierno que durante el verano.

Algunas de las mayores diferencias aparecieron en:

DUMBO, Brooklyn: alrededor de 10.3% menos.

Battery Park City, Manhattan: 10.1% menos.

Stuyvesant Town/PCV, Manhattan: 8.2% menos.

Boerum Hill, Brooklyn: 7% menos.

Briarwood, Queens: 6.9% menos.

Carroll Gardens, Brooklyn: 6.5% menos.

Lower East Side, Manhattan: 6.2% menos.

Washington Heights, Manhattan: 5.5% menos.

Esto significa que en determinados sectores de Nueva York, esperar hasta los meses fríos puede generar una diferencia todavía mayor que el promedio de la ciudad.

Sin embargo, no ocurre en todos los vecindarios. En zonas como Greenwich Village, Upper East Side, Flushing y Woodside, el comportamiento estacional es menos marcado.

Los apartamentos grandes pueden bajar todavía más en invierno

Diciembre también puede ser especialmente conveniente para quienes buscan viviendas familiares o apartamentos grandes. Según el análisis, la diferencia entre verano e invierno aumenta a medida que crece el número de habitaciones.

En apartamentos de una habitación, la diferencia promedio ronda el 2.8%.

En propiedades de tres habitaciones puede alcanzar alrededor del 5.4%.

Para un apartamento familiar, esa variación puede representar varios cientos de dólares mensuales.

Una de las posibles razones es que muchas familias prefieren mudarse durante el verano para no interrumpir el calendario escolar, lo que genera una fuerte caída de la demanda durante diciembre.

¿Conviene esperar hasta diciembre para alquilar?

Para quienes tienen flexibilidad de fechas, diciembre aparece como el mejor mes para intentar pagar menos por un apartamento en Nueva York. La ventaja combina tres factores: precios más bajos, menos competencia y una mayor disposición de algunos propietarios a negociar.

La contrapartida es que también hay menos propiedades disponibles. Por eso, esperar hasta diciembre puede ser especialmente conveniente para quienes priorizan el precio y pueden ser flexibles con el barrio o las características exactas del apartamento.

Quienes necesiten una propiedad muy específica quizá encuentren mayor variedad durante el verano, aunque probablemente tengan que pagar más.

La conclusión del estudio es que el calendario importa: alquilar el mismo apartamento en diciembre en lugar de julio puede significar una diferencia cercana al 4.2% y un ahorro de alrededor de $1,900 al año en una vivienda de una habitación.

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