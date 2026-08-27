Formas de ganar dinero por las que el IRS no cobra impuestos

Para quienes viven en los Estados Unidos, sabemos que al Tío Sam no se le escapa un centavo de los impuestos, sin importar tu estado migratorio. Lo que pocos saben es que el Servicio de Impuestos Internos (IRS) no grava todos los ingresos; existen varias excepciones que pueden permitirte recibir un poco de dinero sin tener que pagar impuestos. Aquí te enlistamos los 16 pagos más importantes que se libran del fisco.

Ayuda para adopción: si tu empleador te ofrece asistencia económica para adoptar a un menor, puede estar libre de impuestos hasta ciertos límites. Para 2026, el límite de la asistencia para adopción proporcionada por el empleador que puedes excluir de tus ingresos gravables es de $17,670 dólares, que se hayan ocasionado para gastos elegibles, como honorarios legales, costos judiciales y viajes.

Pensión alimenticia: los pagos de pensión alimenticia que recibes generalmente no se consideran ingresos gravables. Para divorcios finalizados después del 1 de enero de 2019, quien realiza los pagos tampoco puede deducirlos.

Manutención infantil: el dinero recibido para la manutención de los hijos no se considera ingreso para efectos del impuesto federal. Por ello, no necesitas reportarlo como salario o ingreso sujeto a impuestos.

Recompensas de tarjetas de crédito: el cashback, los puntos y las millas generalmente no se consideran ingresos gravables cuando se obtienen como recompensa por realizar compras.

Seguro por discapacidad: aquí importa quién pagó las primas. Si tú pagaste el seguro con tu propio dinero, los beneficios generalmente no son gravables. Si las primas las pagó tu empleador, los pagos podrían estar sujetos a impuestos.

Ayuda por desastres: ciertos pagos federales destinados a personas afectadas por desastres pueden quedar libres de impuestos, siempre que no representen un reembolso que ya haya sido cubierto por un seguro u otra fuente.

Asistencia educativa del empleador: si tu empresa ayuda a pagar tus estudios, hasta $5,250 dólares anuales pueden excluirse de tus ingresos bajo las reglas correspondientes.

Becas: una beca puede ser libre de impuestos cuando eres estudiante de una institución elegible y utilizas el dinero para matrícula, cuotas y determinados gastos relacionados con tus estudios. No aplica igual si el pago corresponde a un servicio que realizaste.

Regalos de dinero o propiedades: recibir un regalo no significa automáticamente que debas pagar impuesto sobre la renta por él. Sin embargo, existen reglas de impuesto sobre donaciones para quien entrega el dinero y consecuencias fiscales posteriores si la propiedad recibida genera ganancias.

Pagos por cuidado de niños en hogares de acogida: determinadas cantidades recibidas por cuidar a un menor bajo un programa de acogida pueden quedar fuera del ingreso gravable. No todos los pagos relacionados con el cuidado de emergencia reciben el mismo tratamiento.

Cuentas de ahorro para gastos médicos: las Cuentas de Ahorro para la Salud (HSA) ofrecen ventajas fiscales. Las aportaciones pueden tener beneficios tributarios y las cantidades utilizadas para gastos médicos calificados pueden mantenerse libres de impuestos.

Ganancia por vender tu casa: si vendiste tu residencia principal y cumpliste los requisitos de propiedad y uso, podrías excluir hasta $250,000 dólares de ganancia, o hasta $500,000 dólares si eres una pareja casada que presenta una declaración conjunta. Para la exclusión, generalmente, debes haber sido propietario y haber utilizado la vivienda como residencia principal durante al menos dos de los cinco años anteriores a la venta.

Herencias: recibir una herencia generalmente no genera impuesto federal sobre la renta para quien la recibe. Sin embargo, una propiedad heredada puede tener otras consecuencias fiscales y un patrimonio suficientemente grande podría estar sujeto al impuesto federal sobre sucesiones.

Pagos de seguros de vida: el dinero que recibe un beneficiario tras el fallecimiento del asegurado generalmente no se considera ingreso gravable. Los intereses generados por esos pagos sí pueden estar sujetos a impuestos.

Distribuciones calificadas de una cuenta Roth IRA: las aportaciones a una cuenta individual de jubilación Roth (Roth IRA) se realizan con dinero después de impuestos. Cuando una distribución cumple los requisitos para ser considerada calificada, normalmente no se paga impuesto federal sobre esa cantidad.

Compensación laboral: los beneficios recibidos por una lesión o enfermedad relacionada con el trabajo generalmente no están sujetos al impuesto federal sobre la renta. Sin embargo, pueden existir efectos sobre otros beneficios, como el Seguro Social.

Si durante el año recibiste alguno de estos pagos, conserva los documentos que expliquen de dónde salió el dinero y cómo fue entregado. Una cantidad que parece estar libre de impuestos puede tener reglas especiales, y declarar correctamente desde el principio puede evitar problemas con el IRS.

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