EE.UU. crea 162,000 empleos en agosto y sorprende al mercado

El mercado laboral estadounidense volvió a tomar fuerza en agosto, justo cuando las expectativas apuntaban a un crecimiento mucho más moderado. Estados Unidos añadió 162,000 empleos no agrícolas durante el mes, más del doble de lo que esperaban los economistas, mientras la tasa de desempleo se mantuvo en 4.1%, informó la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS).

Los analistas encuestados por FactSet calculaban apenas 65,000 nuevos puestos. Además, el avance de agosto fue más de cinco veces superior al promedio mensual de los últimos 12 meses, situado en 31,000 empleos.

Los servicios de alimentos y bebidas encabezaron las contrataciones, con 59,000 nuevos puestos. La cifra quedó muy por encima de su promedio mensual de 12,000 empleos durante el último año. La educación del gobierno local agregó otros 42,000 puestos, recuperando buena parte de la pérdida registrada en julio.

“¡Menudo informe de empleo!”, comentó Heather Long, economista jefe de Navy Federal Credit Union, a CBS News. “Se esperaba la recuperación de la contratación en el sector educativo, dado que los profesores vuelven al trabajo, pero también fue alentador ver el repunte en el sector de la hostelería, especialmente en los restaurantes“.

La manufactura también continuó avanzando, donde se incorporaron 16,000 empleos en agosto y acumula un aumento de 58,000 puestos desde diciembre de 2025. La fabricación de maquinaria y de productos metálicos aportó 6,000 empleos cada una.

En el sector sanitario se sumaron 13,000 puestos, aunque el ritmo fue inferior al promedio mensual de 32,000 registrado durante los últimos 12 meses.

La principal nota negativa apareció en la industria de la información, donde se perdieron 23,000 puestos durante agosto, casi tres veces el promedio mensual de pérdidas registrado durante el último año.

Las reducciones incluyeron empleos en infraestructura informática, procesamiento de datos, alojamiento web y servicios relacionados. También hubo pérdidas en las industrias editoriales, así como en radiodifusión y proveedores de contenido.

Otros sectores importantes, como construcción, comercio, transporte, almacenamiento, actividades financieras y servicios profesionales, mostraron cambios relativamente pequeños.

El desempleo sigue estable

Pese al fuerte incremento de las nóminas, el desempleo permaneció en 4.1%. El número de personas sin trabajo rondó los 7 millones.

La participación laboral subió ligeramente a 61.6%, aunque todavía se encuentra 0.5 puntos porcentuales por debajo de su nivel de enero.

También disminuyó en 414,000 el número de personas que trabajan a tiempo parcial por razones económicas. Este grupo quedó en 4.4 millones de trabajadores que desean un empleo de tiempo completo, pero enfrentan jornadas reducidas o dificultades para encontrar una plaza de tiempo completo.

¿Cómo quedaron los salarios en agosto?

El salario promedio por hora en las nóminas privadas no agrícolas aumentó 10 centavos en agosto, hasta $37.75 dólares. En términos interanuales, el incremento fue de 3.1%.

Para los trabajadores de producción y empleados sin funciones de supervisión, el salario promedio alcanzó $32.53 dólares por hora, después de subir 11 centavos.

La semana laboral promedio también aumentó ligeramente, hasta 34.4 horas.

Junio y julio fueron mejores de lo informado

Las nuevas cifras también modificaron el panorama de los meses anteriores. El crecimiento del empleo de junio fue revisado de 20,000 a 31,000 puestos.

En julio ocurrió un cambio todavía mayor: la estimación inicial mostraba una pérdida de 23,000 empleos, pero ahora la BLS calcula una ganancia de 21,000.

Las revisiones elevaron en conjunto en 55,000 puestos la creación de empleo de junio y julio.

El sólido dato laboral llega menos de dos semanas antes de la próxima reunión de la Reserva Federal (Fed), programada para el 16 de septiembre.

“Una sorpresa positiva en las cifras de empleo probablemente aumentará la preocupación por una subida de tipos, pero ese resultado depende de los datos de inflación de la próxima semana”, aseguró Ellen Zentner, estratega económica jefe de Morgan Stanley Wealth Management. “Si estos datos son inferiores a lo esperado, es probable que la Reserva Federal se sienta cómoda descontando posibles señales inflacionarias provenientes del mercado laboral”.

El siguiente dato clave será el Índice de Precios al Consumidor (IPC), previsto para el 11 de septiembre. La lectura de inflación podría ser decisiva para determinar cuánto peso dará la Fed al inesperado repunte del empleo de agosto.

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