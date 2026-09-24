Bank of America contratará 1,000 trabajadores en EE.UU.: muchos puestos no exigirán título universitario

Bank of America anunció una nueva expansión de su plantilla en Estados Unidos. El banco incorporará 1,000 aprendices adicionales durante los próximos dos años, con oportunidades en áreas como banca de consumo, tecnología, operaciones y atención a clientes.

El anuncio tiene un dato especialmente relevante para quienes buscan trabajo sin haber completado una carrera universitaria de cuatro años: actualmente, alrededor del 40% de las personas que contrata Bank of America no tiene una licenciatura o bachelor’s degree.

La compañía viene reforzando en los últimos años un modelo de contratación que pone más peso en las habilidades y la experiencia de los candidatos, y no exclusivamente en sus credenciales académicas.

Bank of America contratará 1,000 aprendices

Los nuevos empleos formarán parte de programas de aprendizaje remunerados, conocidos en Estados Unidos como apprenticeships.

No se trata de una pasantía tradicional. Quienes ingresan como aprendices trabajan para la compañía mientras reciben capacitación y desarrollan habilidades específicas para el puesto.

Según explicó Bank of America, estos programas suelen durar alrededor de 12 meses y combinan experiencia laboral con entrenamiento. En muchos casos permiten obtener certificaciones o licencias reconocidas dentro de la industria y pueden terminar en una contratación para otro puesto dentro del banco.

La compañía no indicó que los 1,000 empleos se cubrirán de inmediato. El plan se desarrollará durante los próximos dos años y las oportunidades irán apareciendo en distintas áreas y ubicaciones del país.

Qué tipos de trabajos habrá

Bank of America anticipó que ampliará los programas de aprendizaje a varias partes de su negocio.

Entre ellas estarán Consumer Banking, Technology y Operations, además de otras áreas vinculadas con la atención y los servicios a clientes.

Esto abre la posibilidad de encontrar puestos muy diferentes entre sí. Algunos estarán relacionados con operaciones bancarias y atención al público, mientras que otros estarán vinculados con tecnología, administración o tareas internas.

Los requisitos tampoco serán iguales para todas las vacantes. Cada empleo tendrá sus propias condiciones de experiencia, conocimientos y ubicación.

¿Se necesita un título universitario para trabajar en Bank of America?

No para todos los puestos.

El banco aseguró al anunciar el nuevo programa que aproximadamente cuatro de cada 10 personas que contrata actualmente no tienen un bachelor’s degree.

Es un dato importante porque buena parte de las grandes compañías estadounidenses está revisando requisitos académicos que durante años aparecieron automáticamente en las ofertas de empleo, incluso cuando el trabajo podía realizarse con experiencia o capacitación específica.

Eso no significa que Bank of America haya eliminado el requisito universitario de todas sus búsquedas. Hay posiciones, especialmente algunas profesionales, técnicas o financieras, que continúan exigiendo determinados estudios.

La recomendación es revisar cada convocatoria: el propio portal de empleos de Bank of America especifica los requisitos de cada puesto antes de iniciar la solicitud.

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Cuánto paga Bank of America

El piso salarial de la compañía también puede hacer atractivas estas oportunidades. Desde 2025, Bank of America estableció un salario mínimo de $25 por hora para sus trabajadores a tiempo completo y parcial en Estados Unidos.

Para un empleado de tiempo completo, ese nivel equivale a un salario anual superior a $50,000.

La empresa mantiene además programas de beneficios que pueden incluir cobertura de salud, planes de retiro, licencias pagadas, asistencia educativa y capacitación profesional.

Sin embargo, Bank of America no informó un salario único para los 1,000 nuevos aprendices. La remuneración concreta dependerá del empleo, la ubicación y las condiciones publicadas en cada vacante.

Cómo buscar las nuevas vacantes de Bank of America

Las personas interesadas pueden ingresar al portal oficial de empleos de Bank of America y buscar oportunidades utilizando filtros por ubicación, área profesional y palabra clave.

Una opción es escribir “Apprentice” en el buscador. El banco ya tiene búsquedas identificadas con ese nombre y algunas aparecen como disponibles para múltiples ubicaciones.

El proceso se realiza online. Después de encontrar una posición adecuada, el candidato debe completar la solicitud en el portal de Bank of America. Si avanza en el proceso, la compañía puede convocarlo a entrevistas por teléfono, video o de manera presencial.

No conviene asumir que las 1,000 posiciones anunciadas estarán disponibles al mismo tiempo. Como las incorporaciones se extenderán durante dos años, revisar periódicamente el portal de carreras puede ser importante para detectar nuevas convocatorias.

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Una inversión de $150 millones en capacitación laboral

La contratación forma parte de un plan más amplio. Bank of America también anunció una inversión de $150 millones durante los próximos cinco años para organizaciones dedicadas al desarrollo y capacitación de trabajadores en Estados Unidos.

El banco ya había asumido otros compromisos de contratación, entre ellos sumar 10,000 personas con antecedentes militares durante cinco años y contratar a 8,000 candidatos provenientes de community colleges.

La estrategia apunta a ampliar las vías de ingreso a empleos bancarios más allá del recorrido universitario tradicional.

Para quienes buscan trabajo, el dato concreto es que habrá 1,000 nuevos lugares dentro de los programas de aprendizaje de Bank of America. Pero habrá que seguir las convocatorias: los empleos se abrirán progresivamente y cada uno tendrá requisitos propios.

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