Dónde queda Pembroke Pines y por qué es ideal para emprendedores hispanos

No es Miami, Orlando ni Fort Lauderdale. La ciudad que ocupa el primer lugar entre las mejores de Estados Unidos para emprendedores hispanos en 2026 es Pembroke Pines, una comunidad del sur de Florida que combina una fuerte presencia latina, una elevada tasa de emprendimiento y condiciones favorables para los negocios.

El nuevo ranking de WalletHub coloca a Pembroke Pines, Florida, en el puesto número 1 entre 182 ciudades de Estados Unidos, con una puntuación de 65.11 sobre 100. Fort Lauderdale quedó segunda, Orlando tercera y Miami cuarta.

Pero ¿dónde queda exactamente Pembroke Pines y por qué consiguió superar incluso a Miami como destino para emprendedores hispanos?

Dónde queda Pembroke Pines

Pembroke Pines está en el condado de Broward, en el sur de Florida, dentro del área metropolitana de Miami. Se encuentra en el sector suroeste del condado, entre Miami-Dade y Palm Beach, con los Everglades hacia el oeste. La atraviesan o rodean importantes vías de comunicación, entre ellas la I-75 y Florida’s Turnpike.

La ubicación ayuda a entender parte de su atractivo: Pembroke Pines está aproximadamente a 22 millas al norte de Miami y a unas 15 millas al suroeste de Fort Lauderdale. También limita o se encuentra junto a ciudades como Miramar, Hollywood, Cooper City, Davie y Southwest Ranches.

Es, por lo tanto, una alternativa dentro del mismo gran corredor urbano del sur de Florida, pero fuera de los centros de Miami y Fort Lauderdale.

Cuánta gente vive en Pembroke Pines

Pembroke Pines no es una pequeña localidad. La estimación más reciente disponible del U.S. Census Bureau sitúa su población en 176,714 habitantes al 1 de julio de 2025. En el Censo de 2020 tenía 171,178 residentes.

El dato más relevante para entender el ranking de emprendedores es su composición demográfica: el 50% de los habitantes de Pembroke Pines es hispano o latino. Además, alrededor del 40.5% de sus residentes nació fuera de Estados Unidos, de acuerdo con las estimaciones del Censo para 2020-2024.

Esto significa que un emprendedor que atiende al mercado latino encuentra allí no solo una comunidad empresarial hispana consolidada, sino también una importante base potencial de consumidores.

Por qué Pembroke Pines es la mejor ciudad para emprendedores hispanos en 2026

La posición no surge únicamente del tamaño de su población latina. WalletHub comparó 182 ciudades mediante 23 indicadores agrupados en dos grandes categorías: condiciones favorables para los negocios hispanos y poder adquisitivo de la población hispana.

Pembroke Pines obtuvo:

1.º lugar general: 65.11 puntos.

3.º lugar en condiciones favorables para negocios hispanos.

40.º lugar en poder adquisitivo hispano.

Es precisamente esa combinación la que le permitió superar a ciudades con comunidades latinas todavía más conocidas, como Miami o Hialeah.

Más de un tercio de los negocios pertenece a hispanos

Uno de los datos que más diferencia a Pembroke Pines es la presencia de empresarios latinos. Según WalletHub, aproximadamente 34.3% de los negocios de la ciudad son propiedad de hispanos, la cuarta proporción más alta entre las ciudades estudiadas.

Además, Pembroke Pines empata entre las ciudades con la tasa más alta de emprendimiento hispano dentro del análisis, junto con Miami, Hialeah, Fort Lauderdale y Charleston, West Virginia.

Es un dato particularmente significativo: no se trata solamente de una ciudad donde viven muchos hispanos, sino de una comunidad donde existe una participación elevada de latinos como propietarios de empresas.

La mitad de la población es hispana

La composición demográfica también juega un papel clave. Según el U.S. Census Bureau, uno de cada dos habitantes de Pembroke Pines se identifica como hispano o latino.

WalletHub la coloca además entre las ciudades estadounidenses con mayor proporción de población hispana y destaca que la ciudad tiene una de las proporciones más altas de residentes latinos propietarios de sus viviendas.

Para determinados negocios —desde gastronomía y comercio minorista hasta servicios profesionales— contar con una comunidad hispana de ese tamaño puede generar un mercado local particularmente atractivo.

Una ciudad que busca facilitar la instalación de empresas

Hay otro factor que no depende únicamente de la demografía. El gobierno de Pembroke Pines cuenta con programas específicos de desarrollo económico destinados a incentivar la instalación y expansión de empresas, además de programas educativos, cambios de regulación y asociaciones estratégicas.

La ciudad también fue reconocida como “Platinum Permitting City” por Greater Fort Lauderdale Alliance.

Esta designación se concede a ciudades que han adoptado procesos destinados a agilizar los permisos empresariales. Pembroke Pines dispone, entre otras medidas, de seguimiento online de permisos y de un representante municipal que funciona como punto de contacto para las empresas durante el proceso.

Esto no significa que abrir un negocio allí esté libre de trámites: las empresas deben obtener la correspondiente licencia fiscal local y cumplir los requisitos municipales según el tipo de actividad.

El factor impuestos también beneficia a Pembroke Pines

WalletHub destaca además el entorno fiscal. Pembroke Pines aparece favorecida por uno de los mejores resultados en el indicador de impuestos corporativos utilizado en el estudio. Sin embargo, hay un matiz importante: este indicador se mide a nivel estatal, por lo que refleja en buena medida las condiciones fiscales de Florida y no exclusivamente una política de Pembroke Pines.

De hecho, el dominio de Florida en el ranking es contundente. Nueve de las 10 mejores ciudades para emprendedores hispanos están en ese estado:

Pembroke Pines

Fort Lauderdale

Orlando

Miami

Hialeah

Cape Coral

Port St. Lucie

Tampa

Jacksonville

Laredo, Texas, es la única ciudad fuera de Florida que entra en el Top 10.

Por qué Pembroke Pines supera a Miami

Puede resultar sorprendente que Pembroke Pines esté por encima de Miami, una de las ciudades con mayor identificación con la comunidad latina de Estados Unidos. Es más: Miami obtuvo el primer puesto del país en condiciones favorables para negocios hispanos, mientras Pembroke Pines quedó tercera en esa categoría.

La diferencia aparece cuando se incorpora la segunda gran dimensión del ranking: el poder adquisitivo de la población hispana.

Pembroke Pines quedó en el puesto 40 en este apartado, mientras que Miami cayó hasta el 126. Cuando WalletHub combina ambos grupos de indicadores, Pembroke Pines consigue una puntuación general superior.

Por eso, el ranking no debe interpretarse simplemente como una medición de dónde existen más negocios latinos. Considera también ingresos, costo de vida, vivienda, empleo, crecimiento de la población hispana y otros factores.

Vivienda y propietarios: otro dato que ayuda a explicar el resultado

Pembroke Pines tiene una tasa general relativamente elevada de propietarios de vivienda. El 69.6% de las viviendas ocupadas está habitado por sus propietarios, según los datos del Census Bureau correspondientes al período 2020-2024. El valor mediano de las viviendas ocupadas por sus dueños era de $439,500.

WalletHub también coloca a Pembroke Pines entre las ciudades mejor posicionadas en la proporción de residentes hispanos que son propietarios en vez de inquilinos.

Ese indicador forma parte de la medición del poder adquisitivo hispano utilizada para elaborar el ranking.

Cerca de Miami, aeropuertos y grandes centros de empleo

La localización es otro de sus atributos. Pembroke Pines ofrece acceso a la I-75, Florida’s Turnpike y otros importantes corredores del sur de Florida, además de encontrarse cerca de aeropuertos internacionales, puertos, centros de empleo y grandes zonas comerciales.

La propia ciudad se promociona como un punto ubicado “en el corazón del sur de Florida”, entre los condados de Miami-Dade y Palm Beach.

Para una empresa, esto permite acceder a un mercado mucho mayor que los aproximadamente 177,000 residentes de Pembroke Pines: la ciudad forma parte de la extensa área metropolitana del sur de Florida.

¿Es realmente la mejor ciudad para abrir un negocio?

El reconocimiento necesita una precisión. Pembroke Pines es la mejor ciudad para emprendedores hispanos según la metodología específica de WalletHub en 2026. Eso no significa que sea automáticamente la mejor ubicación para cualquier empresa.

El resultado puede variar según:

El tipo de negocio.

Los clientes a los que se dirige.

Los costos del local.

Las necesidades de empleados.

El acceso a proveedores.

Los impuestos aplicables.

Y el capital necesario para iniciar la actividad.

WalletHub elaboró su ranking con información recopilada hasta el 4 de agosto de 2026 y evaluó cada ciudad propiamente dicha, no su área metropolitana completa.

Aun con esa salvedad, los datos explican por qué Pembroke Pines sobresale: una población 50% hispana, una elevada concentración de empresas propiedad de latinos, una de las tasas de emprendimiento hispano más altas del estudio y un entorno municipal orientado al desarrollo empresarial.

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