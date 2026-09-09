Consumidores estadounidenses sumaron $29,000 millones en deuda de tarjetas en el segundo trimestre, según WalletHub

Para principios de este año, según el reporte del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, la deuda estadounidense había alcanzado una cifra histórica de $18,8 billones de dólares entre enero y marzo, observándose un mayor endeudamiento en hipotecas y tarjetas de crédito; esta última registraba saldos pendientes de hasta $1,25 billones de dólares.

Recientemente, la plataforma digital de finanzas personales WalletHub analizó el endeudamiento de los consumidores estadounidenses y reveló en su informe que para el segundo trimestre de este año (abril a junio) se acumularon $29,000 millones de dólares en deuda de tarjetas de crédito, representando un aumento del 3% en comparación con el segundo trimestre del 2025.

Al respecto, John Kiernan, editor de WalletHub, comentó que “el problema de la deuda de tarjetas de crédito está empeorando, pero a un ritmo más lento. Esto representa un avance, pero probablemente no al ritmo que la mayoría de los consumidores desearía”, dijo.

Según detalles del informe de WalletHub, con una deuda total de $1,37 billones de dólares ajustada a la inflación, el saldo promedio de los hogares estadounidenses alcanzó los $11,313 dólares al final del segundo trimestre de 2026; esto supone una caída general del 12% y una disminución de $2,139 dólares menos que el máximo histórico anteriormente alcanzado.

En este sentido, Kiernan señaló que “las personas con deudas de alto interés que aún conservan un buen o excelente historial crediticio (por ejemplo, de 700 o más) pueden mejorar su situación con una tarjeta de crédito con transferencia de saldo al 0%. Esto les permite estar hasta 21 meses sin intereses, facilitando así el pago de sus deudas”.

¿Cómo afectaría una subida de las tasas de interés?

Por otro lado, la plataforma de finanzas digitales anticipó cuál sería el impacto que tendría una subida de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal, mencionando que los consumidores tendrían que pagar aproximadamente $2,000 millones de dólares más en intereses durante los próximos 12 meses si se ajustan las tasas 25 puntos más arriba.

Mientras que, en el sector inmobiliario, se prevé que la hipoteca de tipo fijo a 30 años se encarezca en $9,720 dólares de haber un aumento de las tasas de interés, al igual que habrá aumentos en los préstamos de automóviles de hasta 12 puntos básicos en los meses posteriores.

El experto destaca que, en medio de mayores endeudamientos, “la mayoría de nosotros también podríamos beneficiarnos de mejores hábitos presupuestarios. Una planificación financiera cuidadosa es un método probado para alcanzar el éxito económico. En algún momento, tendremos que empezar a pagar de forma constante lo que debemos. Ralentizar el ritmo de la caída no será suficiente, especialmente si la Reserva Federal vuelve a subir los tipos de interés”, dijo John Kiernan, editor de WalletHub.

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