La economía ‘K’ se amplía: los salarios bajos suben más rápido que el promedio, según Bank of America

A principios de este año, un análisis publicado por Bank of America Institute indicaba que la economía estadounidense estaba mostrando un fuerte patrón en forma de “K”, donde se observaba claramente cómo los consumidores de bajos ingresos se encontraban rezagados frente a los de mayores ingresos.

El patrón se determinó tras notar grandes diferencias en los gastos generales con tarjetas de crédito y débito de los consumidores de bajos y altos ingresos; aunque la economía en forma de “K” es común después de una crisis, deja en evidencia la desigualdad de una clase y otra, donde los más adinerados se ubican en la parte superior de la K y los de menores ingresos en la inferior.

No obstante, un reciente informe de Bank of America destacó que en el último mes se observó un punto de inflexión cuando los hogares de bajos ingresos experimentaron un crecimiento anual del 4.7% en comparación con los 3.5% de mayores ingresos.

En este sentido, David Michael Tinsley, economista sénior del Bank of American Institute, destacó en el actual análisis que “la antigua relación en forma de ‘K’ entre el crecimiento salarial después de impuestos de los hogares de mayores y menores ingresos se ha invertido”, dijo.

En el informe anterior, Tinsley indicaba que el crecimiento del gasto de los hogares con mayores ingresos rondaba el 2.6% interanual, pero para los hogares con menores ingresos, era de tan solo el 0.6%. “Una brecha bastante grande”, señaló.

Para este nuevo análisis, la entidad bancaria mencionó que aún no se determina si el cambio se sostendrá en el tiempo debido a que los salarios han estado estancados durante años, pero por ahora todo indica que los trabajadores con bajos ingresos se están recuperando, pese a que el mercado laboral se ha enfriado.

Recientemente, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, se pronunció con respecto a este patrón que ha marcado en los últimos años a la población estadounidense. “Me cansé de oír hablar de esta economía en forma de K. Puedo afirmar categóricamente que la economía en forma de K ha terminado. En cambio, estamos viendo más bien una economía de categoría ‘C’, donde los trabajadores con salarios más bajos finalmente están recuperando terreno”, dijo en CNBC.

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