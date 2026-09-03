Haz que tu dinero dure toda la vida





Sí, la economía parece especialmente impredecible en estos momentos. Pero estas estrategias de expertos te ayudarán a aprovechar al máximo el dinero que has invertido para tu jubilación durante muchos años.

By Lisa L. Gill

A lo largo de tu vida laboral, has seguido las reglas para manejar bien tus finanzas: aportaste dinero a tus cuentas IRA y 401(k), invertiste de manera inteligente y fuiste pagando las deudas con los intereses más altos. Todo eso debería haberte preparado para jubilarte. Pero hoy las reglas han cambiado. Ante la constante volatilidad del mercado de valores y el aumento del costo de vida, es posible que, en esta etapa, te sientas menos seguro sobre el dinero que has ahorrado para tu jubilación.

¿Deberías aumentar tu fondo para emergencias? ¿Pasar tus ahorros a inversiones más conservadoras? ¿O hacer lo mismo que el 21% de las personas dijeron en una encuesta en 2025 realizada por el Center for Retirement Research de Boston College y Greenwald Research, y posponer tu jubilación hasta que te sientas un poco más seguro?

Hablamos con expertos que compartieron estrategias que podrían ayudarte a proteger tu dinero, tanto ahora como en el futuro. Estas medidas también deberían ayudarte a cubrir gastos inesperados, como reparaciones importantes en tu hogar y eventos especiales como vacaciones y celebraciones familiares.

“No quieres tener una gran cantidad de dinero guardado y tener miedo de gastarlo porque no sabes si tendrás suficiente”, dice Gal Wettstein, director asociado del Center for Retirement Research. “Si tienes un plan, puedes sentirte más tranquilo al gastar el dinero que sí tienes”. Aquí te damos una guía para planear una jubilación que te permita vivir cómodamente.

Revisa cómo están tus finanzas

Con el costo de vida cada vez más alto, hoy es especialmente importante saber a dónde va tu dinero cada mes y cuánto recibes de tus distintas fuentes de ingresos, dice Scott Weiss, asesor financiero certificado (CFP) y director de Weiss Financial Group en Mahopac, Nueva York.

Empieza con una lista. Anota los ingresos que recibes cada mes, cada trimestre y cada año de, por ejemplo, pensiones, planes 401(k) y otros fondos similares; Seguro Social; anualidades; y cualquier ingreso que recibas de dividendos de acciones, bonos u otras inversiones, explica.

Después, haz una lista de todos tus gastos, incluyendo tu hipoteca o renta, servicios públicos, primas del seguro médico, gasolina, comida y entretenimiento. (Revisa si tu banco ofrece un análisis de fin de año de tus cuentas de cheques o tarjetas de crédito).

Puedes ingresar esas cifras en una calculadora de jubilación de sitios web como Bankrate, Dinkytown.net o T. Rowe Price para saber durante cuánto tiempo tus ingresos podrán cubrir tus gastos. Tú o un asesor financiero también pueden hacer una simulación de “Monte Carlo”, que te permitirá ver qué pasaría con tu dinero en distintas situaciones (por ejemplo, durante una recesión o si tienes gastos médicos).

Evalúa tu situación de vivienda. Lo ideal es no destinar más del 28% de tus ingresos mensuales al mantenimiento, el seguro, los impuestos sobre la propiedad y la hipoteca de tu casa (o el 30% si alquilas). Si eres propietario, trata de reservar entre el 1% y el 4% del valor de tu casa para reparaciones y mantenimiento, recomienda Chuck Bell, analista de políticas de CR. Por ejemplo, para una casa con un valor de $450,000, eso equivaldría a entre $4,500 y $18,000. También podrías considerar mudarte a una casa más pequeña.

Define bien tu plan para el Seguro Social. Porque las personas cada vez están viviendo más —1 de cada 3 personas de 65 años podría llegar a vivir hasta los 90 años o más— decidir cuándo empezar a recibir los beneficios del Seguro Social puede tener un gran impacto en la cantidad total que recibirás a lo largo de tu vida. Puedes empezar a recibirlos desde los 62 años, pero recibirás aproximadamente un 7% más por cada año que esperes hasta los 67. Si esperas hasta los 70 años, tus pagos podrían ser hasta un 24% más altos que si hubieras empezado a recibirlos a los 67.

Revisa cómo van tus inversiones

Es importante revisar tu cartera de inversiones al menos una vez al año, dice Ryan Viktorin, CFP, vicepresidente y asesor financiero de Fidelity Investments, una firma de gestión patrimonial en Boston, especialmente si tus prioridades han cambiado recientemente. Tal vez tengas que pagar una boda o hayas decidido mudarte para estar cerca de tus hijos. Situaciones como estas podrían requerir dinero adicional y algunos ajustes en tu estrategia de inversión.

Prepárate para una jubilación larga. Revisa tus inversiones teniendo en cuenta que, a medida que avanzas en la jubilación, quizá te convenga asumir menos riesgos, dice Viktorin. Históricamente, las acciones han sido una fuente de crecimiento a largo plazo y podrían ser una buena manera de proteger de la inflación el dinero que has ahorrado para tu jubilación. Sin embargo, a corto plazo pueden ser volátiles, señala Weiss. Los bonos pueden ofrecer mayor estabilidad e ingresos, aunque también implican cierto riesgo. Durante aproximadamente los primeros 10 años después de dejar de trabajar, es común retirar más dinero que hacia el final de la jubilación, explica Viktorin. Por eso es importante que tus inversiones estén distribuidas de manera adecuada para que tu dinero tenga la posibilidad de crecer lo más posible para esos años después. Lo ideal es que un asesor financiero pueda crear un plan que se adapte a tu situación. (Consulta “Encuentra un buen asesor financiero”, más adelante).

Retira tu dinero con cuidado. Una forma de ayudar a que tu dinero no se acabe durante tu vida es seguir lo que se conoce como la regla del 4%.

Esta regla fue desarrollada por William Bengen, quien se graduó en aeronáutica en el MIT y más adelante se convirtió en asesor financiero. Funciona así: durante el primer año de jubilación, retiras el 4.15% de tus fondos para la jubilación (si tienes $1,000,000 en inversiones, serían $41,500). A partir de ahí, cada año aumentas la cantidad que retiras de acuerdo con la inflación. Así que, en el segundo año, si la inflación es del 3%, aumentarías el retiro en $1,245 (0.03 x 41,500), para un total de $42,745.

Bengen determinó que este método, independientemente de cómo se comporte el mercado, puede hacer que tus fondos para la jubilación duren 30 años. Este cálculo supone, entre otras cosas, que al menos el 50% de esos fondos está invertido en acciones.

Una versión actualizada de la regla del 4% toma en cuenta los cambios en tu situación financiera. “La planificación de tus ingresos para la jubilación funciona mejor cuando refleja lo que realmente necesitas gastar”, dice Viktorin. Si sabes que un año tendrás gastos más altos —por ejemplo, por viajes, gastos médicos o una compra importante—, quizá necesites retirar más dinero. Si es un año en el que gastas menos, quizá puedas retirar menos. “Lo importante es revisar tu plan con regularidad para que la cantidad que retiras se mantenga acorde con tus objetivos”.

Evita gastos innecesarios y ahorra

Revisa las comisiones de tus inversiones. Esta medida puede ser mucho más efectiva de lo que parece y es una estrategia que recomienda el reconocido inversionista Warren Buffett. Por lo general, las firmas de inversión cobran cada año entre el 0.5% y el 2% del valor de un fondo 401(k) por administrar la cuenta. El ejemplo de la izquierda muestra cuánto pueden afectar estas comisiones tus ahorros a largo plazo.

Los asesores con los que hablamos señalan que firmas como Fidelity y Vanguard cobran algunas de las comisiones más bajas de la industria. Aun así, conviene revisar la letra pequeña de cualquier cuenta relacionada con tus inversiones y tu jubilación. Puedes hacerlo con la ayuda de un asesor financiero o revisando tus estados de cuenta trimestrales o anuales.

Toma decisiones inteligentes con tus impuestos. El dinero que retires de cuentas con impuestos diferidos, como un 401(k) o una cuenta IRA tradicional, estará sujeto al impuesto federal sobre la renta y, posiblemente, también al impuesto estatal. Para reducir lo que pagas en impuestos, considera transferir parte de ese dinero a una cuenta Roth IRA, en la que pagas impuestos desde el principio y no cuando retiras el dinero.

Además, los impuestos que pagues inicialmente con una cuenta Roth podrían ser más bajos que los que pagarías después al retirar dinero de una IRA tradicional, especialmente si los impuestos federales aumentan en los próximos años, dice Wettstein, de Boston College. Es posible que ahorres más en impuestos si haces este cambio cuando tus ingresos son bajos.

Reduce tus deudas. Casi todas las personas jubiladas tienen algún tipo de deuda aparte de la hipoteca, como un préstamo para el auto o un saldo pendiente en una tarjeta de crédito. Según un análisis de 2025 de LendingTree, un mercado de préstamos en línea y firma de investigación, el monto mediano de esas deudas es de $11,349. Y eso puede salirte muy caro. LendingTree también señala que, en junio de este año, la tasa de interés promedio de las tarjetas de crédito era del 24% (lo que significa que, con un saldo de $11,349, pagarías alrededor de $227 al mes solo en intereses). Consejo: empieza por pagar las deudas que tengan las tasas de interés más altas, recomienda Bell, de CR.

Haz el retiro mínimo obligatorio. Por lo general, esto significa que debes empezar a retirar dinero de tus cuentas 401(k) e IRA tradicionales el año en que cumples 73 años para evitar penalizaciones. (Este requisito no se aplica a las cuentas Roth IRA, ya que los impuestos sobre ese dinero ya se pagaron).

Congela tus impuestos sobre la propiedad. En todo Estados Unidos, los impuestos sobre la propiedad aumentaron un 32% en los últimos cinco años, según el Banco de la Reserva Federal de St. Louis, y no parece que vayan a dejar de subir pronto. En algunos estados, puedes congelar el monto de tus impuestos sobre la propiedad al nivel que tenían cuando cumpliste 65 años, explica Bell. En los lugares donde esta opción no está disponible, pregunta si existen exenciones o créditos en los impuestos sobre la propiedad para personas mayores. Esto puede ahorrarte cientos, e incluso miles, de dólares al año, señala.

¿Estás preparándote para jubilarte? Toma estas 5 medidas desde ahora

Al menos un año antes de jubilarte —o incluso antes, si es posible—, considera contratar a un asesor financiero certificado y toma estas importantes medidas.

Calcula cuánto tienes ahorrado. Si te jubilas a los 65 años, lo ideal es tener ahorrado al menos 25 veces lo que gastas al año. Por ejemplo, si gastas $50,000 al año, la meta sería tener $1.25 millones ahorrados.

Considera hacer aportes adicionales. ¿Todavía no tienes suficiente dinero ahorrado? Trabajar más tiempo te permite aportar a tu 401(k) por encima del límite estándar de $24,500 al año. En 2026, las personas de 60 a 63 años pueden aportar $11,250 adicionales, mientras que las de 50 a 59 años pueden aportar $8,000 más.

Ingresa a socialsecurity.gov. Averigua cuál es tu edad oficial de jubilación (67 años para la mayoría de las personas) y cuánto recibirías al mes si empiezas a recibir los beneficios del Seguro Social a distintas edades.

Revisa el fondo de tu 401(k) según tu fecha prevista de jubilación. Estos fondos están diseñados para reducir el riesgo con el paso del tiempo, ajustando la proporción de acciones y bonos. Sin embargo, las investigaciones indican que distintos fondos con la misma fecha de jubilación pueden tener niveles de riesgo muy diferentes. Gary Koenig, exvicepresidente de seguridad financiera del AARP Public Policy Institute en Washington, D.C., y director de Koenig Consulting Group, recomienda revisar cómo cambia con el tiempo la proporción de las inversiones del fondo. Si el nivel de riesgo es mayor de lo que es cómodo para ti, considera cambiarte a un fondo con una fecha de jubilación más cercana. Esto aumentará la proporción de bonos en tu fondo.

Inscríbete en Medicare. Puedes hacerlo en socialsecurity.gov durante los tres meses antes de cumplir 65 años, el mes en que cumples 65 o durante los tres meses siguientes. La Parte A cubre las hospitalizaciones y, por lo general, no tiene una prima mensual. Sin embargo, en 2027, se espera que la Parte B cueste alrededor de $218 al mes y cubra las visitas al doctor. También tendrás que elegir entre Medicare tradicional y Medicare Advantage. Puedes consultar tus opciones en medicare.gov o llamar a Chapter, el socio de CR para temas de Medicare, al 910-500-1178 para recibir ayuda gratuita.

Encuentra un buen asesor financiero

Seamos sinceros: revisar tus finanzas a fondo puede resultar abrumador, especialmente si te preocupa no haber ahorrado lo suficiente para jubilarte o si estás pensando en jubilarte antes de lo previsto. Pero “un buen asesor financiero puede ayudarte a convertir el dinero que has ahorrado para tu jubilación en una fuente de ingresos que te dure”, dice Gary Koenig, director de Koenig Consulting Group en Arlington, Va.

Para la mayoría de las personas, un asesor financiero certificado (CFP) es una buena opción. Como fiduciarios, los CFP están legalmente obligados a actuar en beneficio de sus clientes. La mejor opción es un CFP que cobre únicamente honorarios por sus servicios, porque recibe su pago exclusivamente por el asesoramiento y la planeación que ofrece, y no por comisiones de corretaje ni por las comisiones que pueda recibir al vender productos financieros.

Planea hablar con varios asesores financieros certificados antes de elegir uno (pregunta si ofrecen una consulta gratuita). Por sus servicios, pueden cobrarte un porcentaje de tus activos (el 1% es común), una tarifa fija que puede empezar en varios cientos de dólares o una tarifa por hora.

Pide recomendaciones a familiares y amigos, o visita el sitio web de alguna de estas organizaciones:

• CFP Board of Standards

• Financial Planning Association

• National Association of Personal Financial Advisors

Nota del editor: Este artículo también fue publicado en la edición de septiembre/octubre de 2026 de la revista Consumer Reports.

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