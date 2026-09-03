¿Deberías abrir un CD en septiembre? Los errores que debes evitar

Si tienes unos ahorros que no necesitas tocar durante varios meses, un certificado de depósito, conocido como CD, puede parecer una opción sencilla para ganar más intereses. Pero elegir el primero que encuentres podría costarte dinero. Este septiembre, hay tres errores que conviene evitar antes de poner tus ahorros en una de estas cuentas.

Un CD funciona de una manera bastante simple: depositas tu dinero durante un plazo determinado y el banco te paga intereses a una tasa fija. A diferencia de una cuenta de ahorro tradicional, sabes desde el principio cuánto puede crecer tu dinero si respetas el plazo acordado.

El problema aparece cuando necesitas ese dinero antes de tiempo. Si retiras los fondos antes de la fecha de vencimiento, normalmente tendrás que pagar una penalización por retiro anticipado. Dependiendo del banco, del monto depositado y del plazo, esa comisión podría comerse buena parte de los intereses que habías ganado.

Por eso, antes de abrir un CD, vale la pena revisar estos tres puntos para no perder dinero en el camino.

1. Abrir el CD antes de la reunión de la Reserva Federal

Septiembre puede ser un mes importante para las tasas de interés y la principal razón involucra a la Reserva Federal (Fed). La herramienta FedWatch de CME Group mostraba una probabilidad superior al 60% de un aumento de tasas por parte del banco central, cuya reunión está programada para concluir el 16 de septiembre. Esto no significa que todos los bancos vayan a aumentar sus tasas exactamente en la misma proporción.

Por ejemplo, si tienes $10,000 dólares disponibles y no necesitas utilizarlos de inmediato, podrías sentirte tentado a abrir hoy mismo el CD que encontraste. Pero si las tasas mejoran después de la reunión, podrías haber asegurado una tasa menor justo antes de que apareciera una mejor opción.

Una alternativa es comenzar desde ahora a comparar bancos y tasas. Así tendrás una lista de opciones preparada y podrás tomar una decisión con mayor información después de la reunión.

2. Elegir un plazo corto solo por comodidad

Otro error es pensar que un CD de pocos meses siempre es mejor porque recuperas tu dinero más rápido. Actualmente, algunos certificados de depósito de largo plazo ofrecen tasas más atractivas que los de corto plazo.

Una diferencia de apenas 25 puntos básicos, equivalente a 0.25 puntos porcentuales, puede parecer pequeña. Sin embargo, cuando se aplica a una cantidad importante de dinero y durante varios años, puede representar una diferencia considerable en intereses.

Claro, hay una condición importante: solo debes elegir un plazo largo si estás seguro de que no necesitarás esos ahorros antes del vencimiento. De nada sirve conseguir una tasa excelente si después tienes que retirar el dinero y pagar una penalización.

3. Quedarte automáticamente con tu banco

Si llevas años usando el mismo banco, es normal pensar primero en esa institución: tal vez ya conoces sus sucursales, tienes tu cuenta de cheques allí y prefieres mantener todo en un mismo lugar. Pero esa comodidad puede tener un costo.

Los bancos en línea suelen tener menos gastos operativos que las instituciones tradicionales. Por eso, en algunos casos pueden ofrecer tasas más competitivas para los CD.

Esto no significa que tu banco actual tenga una mala oferta; la clave está en comparar. Si una institución ofrece una tasa considerablemente mayor por el mismo plazo y condiciones similares, dejar tus ahorros donde siempre han estado podría significar perder intereses que podrías haber ganado.

Ya sabes qué es lo que necesitas revisar antes de abrir un CD para que tu dinero no pierda ganancias solo por comodidad o apresuramiento.

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