Aumenta el pago de Amazon por acuerdo de $2,500 millones: todo lo que debes saber

El acuerdo que puso a Amazon en el centro de una disputa con las autoridades estadounidenses acaba de cambiar las condiciones para los consumidores. Miles de personas que antes no estaban contempladas en las primeras etapas ahora podrán recibir dinero, mientras que quienes ya cobraron podrían tener derecho a un pago adicional.

La Comisión Federal de Comercio (FTC) anunció el 17 de septiembre que Amazon acelerará y ampliará las compensaciones derivadas del acuerdo por $2,500 millones de dólares relacionado con su servicio Prime. El monto máximo que puede recibir un consumidor pasó de $51 a $200 dólares.

El acuerdo surgió después de las acusaciones de la FTC contra Amazon por inscribir consumidores en Prime sin su consentimiento y dificultar la cancelación de las membresías. Amazon negó haber cometido irregularidades, pero aceptó el acuerdo para resolver el caso.

A septiembre de 2026, Amazon ya había distribuido más de $845 millones de dólares en compensaciones a consumidores elegibles.

¿Quiénes podrán recibir el nuevo pago de Amazon?

La modificación amplía el grupo de consumidores que pueden recibir dinero. A partir del 1 de octubre de 2026, Amazon comenzará a enviar pagos automáticos a millones de personas que utilizaron entre 11 y 20 beneficios de Prime durante cualquier periodo de 12 meses después de su inscripción.

Para ser elegible, el consumidor debe cumplir con estas condiciones:

Ser consumidor en Estados Unidos y haberse inscrito en Amazon Prime entre el 23 de junio de 2019 y el 23 de junio de 2025 .

. Haber utilizado 20 beneficios de Prime o menos durante cualquier periodo de 12 meses después de la inscripción.

durante cualquier periodo de 12 meses después de la inscripción. Haberse inscrito involuntariamente mediante alguno de los procesos cuestionados por la FTC, o haber intentado cancelar la membresía utilizando uno de ellos.

Entre esos procesos se encuentran la página de decisión universal de Prime, la selección de opciones de envío, el proceso de compra en una sola página y el registro de Prime Video.

Ya no necesitas presentar una reclamación

Una de las principales modificaciones es que los consumidores que entren en esta nueva fase no tienen que presentar un formulario para recibir el dinero. Amazon enviará los pagos automáticamente mediante PayPal, Venmo o cheque por correo. Tampoco será necesario responder a una notificación ni entregar documentación adicional para solicitar el reembolso.

Esto representa un cambio respecto a la etapa anterior. En esa fase, algunos consumidores que habían utilizado entre 3 y 10 beneficios de Prime durante un periodo de 12 meses debían presentar una reclamación antes del 27 de julio de 2026.

¿Cuánto dinero puede recibir cada cliente?

El límite original de compensación era de $51 dólares por consumidor. Con la nueva orden, el pago total máximo aumenta a $200 dólares.

Los consumidores que ya recibieron un pago de $51 dólares podrían obtener hasta $149 dólares adicionales, siempre que se cumplan las condiciones establecidas para la distribución de los fondos. Esto permitiría alcanzar el máximo de $200 dólares por persona.

La nueva distribución de estos pagos adicionales comenzará a más tardar a finales de abril de 2027, de acuerdo con la orden revisada.

Del acuerdo total de $2,500 millones de dólares, $1,000 millones corresponden a una sanción civil, mientras que hasta $1,500 millones de dólares están destinados a compensar a los consumidores elegibles.

¿Cuándo llegará el dinero de Amazon?

La siguiente ronda de pagos automáticos comenzará el 1 de octubre de 2026 para los consumidores que ahora fueron incorporados al programa. Los pagos se enviarán sin que sea necesario realizar una nueva solicitud.

Quienes ya recibieron dinero y posteriormente sean elegibles para un pago adicional podrán recibir hasta $149 dólares más durante la siguiente distribución, prevista para comenzar a más tardar en abril de 2027.

Los consumidores deben tener cuidado con posibles estafas. La FTC advierte que no está contactando directamente a las personas para ofrecerles el reembolso y que nadie debe pagar una comisión para recibir el dinero. Amazon tampoco solicitará dinero a cambio de entregar una compensación.

También te puede interesar: