COLA del Seguro Social: dan a conocer cuánto aumentarían tus beneficios en 2027

Los beneficiarios del Seguro Social podrían recibir un aumento mayor en 2027 que el aplicado este año. Después de conocerse los datos de inflación de agosto, las principales estimaciones colocan el próximo ajuste por costo de vida (COLA) entre 3.4% y 3.6%. Sin embargo, todavía falta conocer el dato de septiembre para determinar la cifra oficial.

Para 2026, el COLA fue de 2.8%. El nuevo ajuste busca compensar el impacto de la inflación sobre los pagos de la Seguridad Social.

La Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) informó que los precios al consumidor aumentaron 3.4% durante los últimos 12 meses hasta agosto. En el caso del índice de precios al consumidor para trabajadores asalariados urbanos y empleados administrativos (CPI-W), el incremento anual fue de 3.5%. El CPI-W es el indicador que se utiliza para calcular el COLA del Seguro Social. Por ley, el ajuste considera los datos de inflación de julio, agosto y septiembre.

Con los datos disponibles, el Comité para un Presupuesto Federal Responsable (CRFB) calcula un COLA de 3.4% para 2027.

En tanto, la Asociación Estadounidense de Personas Jubiladas (AARP) proyecta un aumento de 3.6%. Su cálculo incorpora los datos recientes de inflación y las previsiones para septiembre.

Por su parte, la Liga de Ciudadanos Mayores (The Senior Citizens League, TSCL) estima un COLA de 3.5%, ligeramente por debajo de su pronóstico anterior de 3.6%. Bajo esta estimación, el beneficio mensual promedio subiría $67.90 dólares.

En ese escenario, el pago promedio pasaría de $1,940.08 dólares a $2,007.98 dólares al mes. La cantidad adicional no sería igual para todos los beneficiarios. El incremento se calcularía sobre el beneficio que cada persona recibe actualmente.

Todavía falta el dato de septiembre

Las cifras conocidas hasta ahora no son definitivas. El cálculo oficial depende de los datos de inflación de septiembre, que completarán el periodo utilizado para establecer el COLA de 2027.

Rich Johnson, vicepresidente de seguridad financiera del Instituto de Políticas Públicas de AARP, explicó que contar con una estimación permite a los adultos mayores prepararse para el próximo año.

“Los presupuestos familiares se han visto sometidos a una presión cada vez mayor debido al aumento de los precios”, señaló Johnson a FOX Business. “Cuanto antes podamos brindarles información fiable sobre cuánto podrían aumentar sus prestaciones el próximo año, antes podrán empezar a planificar”.

El funcionario agregó que la estimación de AARP utiliza las proyecciones de inflación del Banco de la Reserva Federal de Cleveland para septiembre.

“A falta de tan solo un mes de datos de inflación para que se finalice el ajuste por costo de vida (COLA) de 2027, hay menos incertidumbre sobre cuál será ese aumento”, añadió Johnson. “A menos que los precios cambien drásticamente en septiembre, confiamos en que el COLA se situará en torno al 3.5%”.

La cifra oficial se conocerá el 14 de octubre, cuando la BLS publique los datos de inflación de septiembre. Hasta ese momento, los beneficiarios deberán considerar las cifras actuales como estimaciones y esperar el anuncio definitivo antes de calcular cuánto aumentará exactamente su pago mensual.

También te puede interesar: