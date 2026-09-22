Precio del dólar en México hoy, 22 de septiembre del 2026

El dólar comienza este martes con movimientos moderados frente al peso mexicano, en una jornada marcada por la cautela de los inversionistas ante la próxima decisión de política monetaria del Banco de México (Banxico).

En la apertura de la jornada, el dólar estadounidense se cotizó en promedio en $17.25 pesos mexicanos, lo que representa un avance de 0.14% frente al cierre previo de $17.22 pesos, de acuerdo con datos de Dow Jones.

Durante la última semana, el billete verde acumula un incremento de 0.58%. Sin embargo, al comparar su valor con el registrado hace un año, el dólar presenta una disminución de 6.41%, por lo que mantiene una pérdida considerable en términos interanuales.

En los últimos días, el tipo de cambio del dólar a peso mexicano ha mostrado una tendencia positiva, con una jornada consecutiva de fortalecimiento. La volatilidad actual se encuentra en 5.17%, por debajo del nivel de referencia de 7.25%; esta diferencia refleja un periodo de relativa estabilidad en el mercado cambiario.

La jornada anterior, el peso mexicano se mantuvo prácticamente en los mismos niveles registrados al cierre del viernes. Sin embargo, la moneda nacional mostró un movimiento más pronunciado durante las operaciones electrónicas, en un mercado que permanece atento a los próximos anuncios de los bancos centrales.

Uno de los principales factores que marcan la jornada es la decisión de política monetaria que el Banco de México dará a conocer esta semana. Los inversionistas también permanecen pendientes de las nuevas expectativas sobre la inflación y de las señales que pueda ofrecer la autoridad monetaria.

El mercado anticipa que Banxico mantenga sin cambios su tasa de interés clave durante un periodo prolongado. Esto ocurre después de que la Reserva Federal de Estados Unidos elevó el costo del crédito la semana pasada y señaló que podrían presentarse nuevos ajustes.

De acuerdo con los datos reportados por Banxico, al cierre del lunes el dólar estadounidense se ubicó en $17.2262 pesos, una cifra calculada a partir del promedio de las transacciones realizadas entre instituciones bancarias. Sin embargo, debido a que el precio del dólar cambia durante toda la jornada, el tipo de cambio frente al peso cerró alrededor de $17.22 pesos por cada divisa verde.

Para este martes 22 de septiembre, el tipo de cambio FIX publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), determinado por Banxico durante los días hábiles, quedó establecido en $17.2203 pesos por dólar.

A su vez, el tipo de cambio utilizado para el pago de obligaciones denominadas en dólares estadounidenses quedó establecido en $17.2450 pesos por cada divisa verde.

Tipo de cambio del dólar hoy en bancos de México

Las cotizaciones de compra y venta del dólar en algunas de las principales instituciones bancarias de México para este martes 22 de septiembre son:

Afirme: compra en $16.20 pesos y venta en $17.80 pesos.

Banco Azteca: compra en $16.80 pesos y venta en $17.79 pesos.

y venta en $17.79 pesos. BBVA México: compra en $16.27 pesos y venta en $17.70 pesos.

Banorte : compra en $16.00 pesos y venta en $17.60 pesos .

: compra en $16.00 pesos y . Banamex: compra en $16.67 pesos y venta en $17.63 pesos.

Scotiabank: compra en $16.60 pesos y venta en $17.70 pesos.

En la revisión de las cotizaciones bancarias de este martes, Banorte ofrece el precio de venta más bajo, lo que representa una opción con menor costo para quienes necesitan comprar dólares en México. Por otro lado, Banco Azteca presenta la cotización de compra más alta, por lo que ofrece más pesos a las personas que buscan vender sus billetes verdes.

Para los mexicanos que reciben remesas desde Estados Unidos, el tipo de cambio utilizado por las compañías de transferencias internacionales también es un dato relevante, ya que determina cuántos pesos recibirá el destinatario por cada dólar enviado. Este martes:

Western Union maneja una cotización de $16.83 pesos mexicanos por dólar .

. MoneyGram registra un tipo de cambio de $17.68 pesos por cada dólar enviado a México.

registra un tipo de cambio de enviado a México. Wise ofrece un tipo de cambio de $17.10 pesos mexicanos por cada dólar enviado desde Estados Unidos.

El precio de compra y venta del dólar permanece en constante movimiento durante el día. Las cotizaciones pueden cambiar antes de que una persona llegue a la ventanilla bancaria o concrete una operación, por lo que es recomendable verificar el tipo de cambio vigente justo antes de realizar una compra de dólares, una transferencia internacional o cualquier transacción relacionada con moneda extranjera.

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