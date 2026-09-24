Lowe’s lanzará servicio de entrega con drones en asociación con DoorDash y Alphabet

Comprar materiales para un proyecto de reparación puede implicar una pausa inesperada cuando falta una pieza necesaria. Lowe’s busca reducir ese tipo de interrupciones con una nueva alternativa de entrega que apuesta por la tecnología aérea para acercar productos a sus clientes.

La cadena de tiendas de mejoras para el hogar lanzó un programa piloto de entregas con drones en asociación con DoorDash y Wing, la filial de Alphabet especializada en este tipo de servicios. La prueba se realiza actualmente en Matthews, Carolina del Norte, y podría extenderse a otras tiendas si los resultados son positivos.

El nuevo servicio permite solicitar más de 100 productos de Lowe’s directamente a través de DoorDash. Los clientes que cumplan con los requisitos podrán seleccionar la entrega mediante drones, con tiempos de llegada de aproximadamente 20 minutos.

Por ahora, los drones pueden transportar pedidos de hasta alrededor de 1.1 kilogramos por vuelo. También operan dentro de un radio aproximado de 8 kilómetros alrededor de la tienda participante en Matthews.

Seemantini Godbole, directora de información e inteligencia artificial de Lowe’s, explicó que la iniciativa responde a una situación frecuente entre los clientes: descubrir que necesitan un artículo adicional cuando ya comenzaron un proyecto.

“La entrega con drones encaja a la perfección porque este era uno de los puntos conflictivos, como cuando estás trabajando en un proyecto y te interrumpen”, comentó Godbole, directora de información e inteligencia artificial de Lowe’s. “[Pero] nunca saliste de casa, nunca abandonaste el lugar de trabajo y simplemente continuaste con el proyecto. Esa es la premisa”.

La compañía todavía se encuentra evaluando el funcionamiento del programa. Si la prueba en Carolina del Norte tiene buenos resultados, Lowe’s podría llevar las entregas con drones a más establecimientos.

“Queríamos que nuestros equipos técnicos estuvieran bien posicionados. Literalmente, vamos a la tienda todos los días”, explicó Godbole. “Observamos. Escuchamos los comentarios de nuestros empleados y de DoorDash, y podemos hacer cambios según sea necesario y ser muy ágiles, y por eso empezamos aquí”.

El servicio representa una nueva aplicación de los drones dentro del comercio minorista de mejoras para el hogar. Lowe’s considera que la tecnología puede ayudar a resolver necesidades puntuales de sus clientes, especialmente cuando requieren productos pequeños para continuar con un trabajo que ya comenzaron.

Godbole señaló que el objetivo no es incorporar tecnología únicamente por innovación. La compañía busca que las herramientas digitales respondan a situaciones concretas de los consumidores y formen parte de una estrategia tecnológica más amplia.

“Cuando los empleados y los clientes interactúan con Lowe’s, quiero que la tecnología pase a un segundo plano y que la experiencia sea lo que realmente destaque”, señaló Godbole. “Quiero que recuerden los proyectos que realizan, los artículos que compran, la experiencia de entrega que recibieron, y todos nuestros esfuerzos tecnológicos están orientados a eso”.

Lowe’s se suma así a un grupo cada vez mayor de empresas que experimentan con entregas mediante drones. Amazon, Walmart y Uber Eats también han utilizado esta tecnología para realizar determinados envíos rápidos a sus clientes.

La diferencia está en el tipo de productos que ofrece Lowe’s. La compañía busca convertirse en la primera gran cadena de tiendas de mejoras para el hogar en Estados Unidos en incorporar entregas con drones como parte de su oferta.

El uso de drones para entregas comerciales también enfrenta obstáculos, ya que en distintas partes de Estados Unidos han surgido preocupaciones relacionadas con el ruido, la privacidad y la creciente cantidad de aeronaves que utilizan el espacio aéreo.

Godbole señaló que Lowe’s trabaja para garantizar que el servicio cumpla con los estándares correspondientes y que la empresa aprovecha la experiencia de DoorDash y Wing en este campo.

Por ahora, el programa se mantiene limitado a la tienda de Matthews. Lowe’s también continuará desarrollando otras alternativas de entrega rápida, además de incorporar herramientas de inteligencia artificial en diferentes procesos internos.

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