Amazon hará envíos con drones en casi 500 ciudades este año

Amazon anunció este miércoles sus planes de ampliar sus entregas con drones a casi 500 ciudades y pueblos antes de que termine 2026, una expansión que multiplicaría por seis el alcance actual de su servicio Prime Air y acercaría la promesa de recibir ciertos productos en cuestión de minutos.

Este proyecto comenzó hace casi 13 años, cuando Jeff Bezos presentó la idea de utilizar drones para llevar paquetes pequeños hasta los hogares en 30 minutos o menos. No obstante, el camino ha sido más lento de lo esperado. Prime Air enfrentó retrasos regulatorios, recortes de personal, problemas técnicos y oposición de algunos residentes en las zonas donde comenzaron las pruebas.

A pesar de estos desafíos, la empresa informó que ha completado cientos de miles de entregas con drones en lo que va del año y que actualmente realiza miles de operaciones diariamente.

Amazon quiere acelerar las entregas

El crecimiento de Prime Air forma parte de una estrategia más amplia de Amazon para reducir los tiempos de espera. La compañía pasó de ofrecer entregas en dos días a impulsar los envíos en un día y, cada vez más, las entregas durante el mismo día.

Amazon señala que la mayoría de los pedidos de Prime Air llegan en aproximadamente 60 minutos, aunque algunas entregas se han completado apenas unos minutos después de que el cliente realizó la compra.

En marzo, David Carbon, vicepresidente de Prime Air, habló sobre la presión de los consumidores por recibir sus pedidos cada vez más rápido.

“Los clientes siguen exigiendo plazos de entrega más rápidos”, declaró David Carbon, vicepresidente de Prime Air. “En definitiva, todavía no hemos alcanzado un punto de inflexión en lo que respecta a la rapidez con la que entregamos a nuestros clientes”.

Carbon también proyectó que Prime Air podría alcanzar un millón de entregas durante 2026.

¿Qué productos pueden entregar los drones?

Los drones de Amazon pueden transportar paquetes de hasta 2.3 kilogramos, equivalentes a 5 libras, dentro de un radio aproximado de 12 kilómetros, o 7.5 millas, desde las instalaciones de la compañía.

Amazon ha comenzado además a ampliar los productos disponibles para este tipo de envío. Para ello, está incorporando la operación de Prime Air en algunos centros de clasificación robótica, que almacenan una mayor variedad de mercancías.

La empresa también prueba un nuevo mecanismo para transportar productos delicados. Entre las posibilidades se encuentran cajas de huevos y otros alimentos perecederos.

El sistema utiliza un cable retráctil que baja el paquete hasta el suelo, en lugar de soltarlo desde unos cuatro metros de altura. Amazon está probando esta alternativa con algunos clientes para hacer más segura la entrega.

Los drones todavía enfrentan problemas de seguridad

La expansión de Prime Air ocurre mientras las autoridades investigan varios incidentes relacionados con los drones. En octubre, dos drones de Amazon chocaron con una grúa en Tolleson, Arizona. El accidente provocó investigaciones de la Junta Nacional de Seguridad del Transporte (NTSB) y de la Administración Federal de Aviación (FAA).

“En aquel momento, detectábamos estas grúas por encima del estándar de la industria”, explicó Carbon. “Entrenamos nuestros algoritmos, nos sentíamos bastante bien, pero descubrimos que en el mundo real el rendimiento no era lo suficientemente bueno y, créanme, fue una experiencia aleccionadora”.

Amazon también enfrenta una investigación de la FAA después de que uno de sus drones rompiera un cable de internet mientras despegaba desde el jardín de un cliente en Waco, Texas.

Los problemas también han llegado a Reino Unido. La Oficina de Investigación de Accidentes Aéreos (AAIB) abrió una investigación después de que un dron de Prime Air se estrellara en un jardín de Darlington. Amazon señaló que no hubo personas heridas.

Amazon no está sola en la carrera

La compañía también enfrenta competencia en un mercado que comienza a ganar fuerza. Wing, perteneciente a Alphabet, superó este año el millón de entregas comerciales con drones y opera en 20 mercados estadounidenses, con socios como Walmart y DoorDash. Por su parte, Zipline trabaja en cuatro continentes y ha realizado alrededor de 2 millones de entregas.

Amazon busca aprovechar su infraestructura logística para llevar Prime Air a una escala mucho mayor. Sin embargo, la expansión también tendrá que superar las preocupaciones de algunas comunidades sobre el ruido, la privacidad y la seguridad.

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