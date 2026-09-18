Gasolina sube casi 50%: ¿cuánto cuesta hoy?

Llenar el tanque se ha convertido en un gasto cada vez más pesado para millones de conductores en Estados Unidos. El precio promedio de la gasolina ya ronda los $4.47 dólares por galón, un nivel que refleja el fuerte impacto de los conflictos internacionales sobre el bolsillo de los consumidores.

De acuerdo con la Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA), el promedio nacional subió 7 centavos de dólar en apenas un día, del martes al miércoles. Frente al precio registrado antes del comienzo de la guerra con Irán en febrero, el incremento se acerca al 50%.

Pero aunque la gasolina es uno de los combustibles que más llaman la atención para los consumidores, no es el único que está presionando a los estadounidenses. El diésel alcanzó un récord de $6.45 dólares por galón, lo que representa un aumento de 82 centavos frente al nivel registrado a principios de septiembre.

El precio podría seguir subiendo

Patrick De Haan, experto en petróleo de GasBuddy, advirtió que los conductores deben prepararse para un periodo prolongado de precios elevados.

“Los consumidores deben prepararse para precios más altos durante más tiempo”, declaró De Haan a CBS News.

Los datos de GasBuddy colocaron el promedio nacional de la gasolina en alrededor de $4.46 dólares por galón. De Haan estima que el precio podría llegar a $4.50 dólares antes de terminar la semana.

En tanto, para quienes dependen del diésel, el especialista calcula que este combustible podría alcanzar los $6.60 dólares por galón durante el fin de semana. En California, el promedio ya llegó a $8.35 dólares por galón, según la AAA.

¿Por qué está subiendo tanto la gasolina?

Una de las claves está en el precio del petróleo crudo. El Brent, utilizado como referencia internacional, se negociaba el jueves cerca de los $103 dólares por barril.

Tom Kloza, asesor principal de energía de Gulf Oil, explicó que los conflictos actuales están afectando distintas partes de la cadena energética.

“Son dos guerras que ahora parecen tres”, declaró Kloza, al referirse al conflicto entre Estados Unidos e Irán, los ataques de los hutíes respaldados por Irán y la guerra entre Rusia y Ucrania.

A esta situación se suma otro problema: la capacidad para convertir el petróleo en combustibles no está respondiendo con suficiente rapidez. De Haan señaló que varias interrupciones en refinerías y rutas de suministro están complicando todavía más el mercado.

Un apagón, por ejemplo, obligó a una refinería de ExxonMobil ubicada cerca de Chicago a detener temporalmente su producción. El Medio Oeste ha resentido especialmente esta situación.

Los ataques en el mar Rojo y contra infraestructura petrolera de Arabia Saudita también han reducido la cantidad de petróleo disponible para los mercados internacionales. Según Eurasia Group, los ataques contra el oleoducto Este-Oeste saudí redujeron en unos 4 millones de barriles diarios el suministro al mercado mundial.

La producción de combustibles en Rusia también enfrenta dificultades. Los ataques con drones ucranianos han afectado instalaciones de refinación, reduciendo todavía más la capacidad disponible.

“Rusia exporta una cantidad significativa de diésel a la cadena de suministro global”, comentó De Haan. “Sin esa exportación, que Rusia ha prohibido desde julio, y con estos ataques continuos, es cada vez menos probable que Rusia pueda contribuir de manera significativa”.

El golpe puede llegar a otros productos

El aumento del diésel tiene una consecuencia que va mucho más allá de las estaciones de servicio. Este combustible mueve camiones, trenes, maquinaria de construcción y otros vehículos utilizados para transportar mercancías. Kloza advirtió sobre el impacto que esto puede tener en los precios de productos y servicios.

“Todo lo que se transporta por el país y todos los cultivos dependen del gasto en ese combustible”, declaró el especialista.

El costo también puede sentirse en los hogares que utilizan combustible para calefacción. En el noreste del país, alrededor de 4 millones de viviendas dependen del gasóleo de calefacción, un producto relacionado con el diésel.

“Si se usan 1,000 galones en invierno, eso son $6,000 dólares”, señaló Kloza al referirse a precios cercanos a $6 dólares por galón.

California e Illinois enfrentan precios elevados

El promedio nacional no refleja lo que pagan todos los conductores. En Illinois, la gasolina llegó a $4.78 dólares por galón, más de 30 centavos por encima del promedio de Estados Unidos.

California también se encuentra entre los estados con los precios más altos. Los conductores del estado pagan, en promedio, más de $6 dólares por galón.

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