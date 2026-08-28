Más del 40% de los titulares de tarjetas de crédito tienen este hábito que los endeuda

Tener una tarjeta de crédito puede ser una ayuda cuando llega un gasto inesperado, pero también puede convertirse en una deuda difícil de controlar si cada mes solo pagas lo mínimo. Más del 40% de los titulares de tarjetas en Estados Unidos reconoce que tiene este hábito en al menos una de sus cuentas, según una encuesta de LendingTree.

A pesar de la enorme oferta informativa de finanzas personales, el problema es todavía mayor entre los jóvenes. En la Generación Z, que comprende a las personas de entre 18 y 29 años, el porcentaje llega al 58%.

Pagar el mínimo evita que la cuenta aparezca inmediatamente como vencida, pero no significa que estés avanzando mucho en el pago de la deuda. Una parte importante del dinero puede destinarse a los intereses, mientras el saldo principal baja lentamente.

¿Por qué pagar solo el mínimo puede salir tan caro?

Imagina que tienes una deuda de $7,756 dólares en tus tarjetas, que es el saldo promedio entre los estadounidenses que tienen deudas de este tipo, según LendingTree. Ahora agrega una tasa de interés anual promedio de 20.94%. Con una deuda así, hacer únicamente los pagos mínimos puede convertirse en un problema que se extiende durante muchos años.

De acuerdo con la calculadora de tarjetas de crédito de Bankrate, liquidar una deuda de ese tamaño pagando solo el mínimo podría tomar casi 27 años y generar cerca de $13,000 dólares únicamente en intereses, sin considerar cargos adicionales.

“Un gran error común es pensar que hacer lo mínimo significa que estás progresando de forma significativa. En realidad, a menudo solo estás estancado mientras el interés hace el trabajo pesado en la dirección equivocada”, explica Corinna Rose, planificadora financiera certificada de Bell Investment Advisors, a CNBC.

Rose también señala que el pago mínimo “no es una estrategia para amortizar la deuda, sino para mantenerla bajo control”. Y aunque mantiene la cuenta al corriente, normalmente no reduce el saldo de manera significativa.

Para verlo de forma sencilla, si cada mes utilizas tu tarjeta para pagar comida, gasolina o alguna compra que no puedes cubrir completamente, pero después solo pagas el mínimo, la deuda anterior sigue ahí cuando llega el siguiente estado de cuenta.

No tienes que esperar hasta la fecha límite para pagar

Otro error común es pensar que solo puedes hacer un pago cuando llega el estado de cuenta o justo antes de la fecha de vencimiento. Nathan Sebesta, planificador financiero certificado y propietario de Access Wealth Strategies, explica que puedes realizar pagos durante el mes. Esto puede ser especialmente útil si ya tienes una deuda, porque los intereses de las tarjetas suelen calcularse diariamente.

“Puedes realizar pagos en cualquier momento”, señala Sebesta. “Si usas una tarjeta de crédito para obtener recompensas o por comodidad, no hay ningún problema en pagar el saldo varias veces al mes y dejarlo a cero tan a menudo como sea posible”.

Por ejemplo, si recibes tu salario cada dos semanas, podrías hacer un pago después de recibir cada cheque en lugar de esperar hasta el último día. La estrategia no elimina los intereses por sí sola, pero puede ayudarte a reducir el saldo más rápido.

Lo mejor es pagar la tarjeta completa

La recomendación más sencilla es evitar que una deuda se acumule de un mes a otro. Si utilizas la tarjeta para tus compras habituales, lo ideal es contar con el dinero para cubrir el saldo completo cuando llegue el momento de pagar.

“El objetivo debería ser utilizar la tarjeta de crédito como herramienta de pago, no como una forma de gastar dinero que no se tiene”, afirma Sebesta.

Rose advierte que tener un saldo pendiente constantemente también puede hacer más difícil saber cuánto dinero realmente tienes disponible. Parte de tus próximos ingresos ya estará comprometida con compras realizadas semanas o meses atrás.

Si cada mes te resulta imposible pagar la tarjeta completa, puede ser una señal para revisar tus gastos. Rose recomienda analizar el presupuesto e incluso considerar dejar de utilizar temporalmente las tarjetas si la deuda continúa creciendo.

Una de las reglas que utiliza con sus clientes es clara: “No uses los ingresos de mañana para pagar los gastos de ayer”.

Nunca dejes pasar el pago mínimo

Pagar más que el mínimo es importante, pero eso no significa que debas dejar de cubrir al menos esa cantidad cuando no puedes liquidar la deuda completa. Un pago se considera atrasado cuando no se cubre al menos el monto mínimo antes de la fecha establecida. Además del posible cargo por mora, un retraso de 30 días puede ser reportado a las agencias de crédito.

Sebesta explica que ese reporte puede afectar el puntaje crediticio y hacer más costosos futuros préstamos. Según Experian, un solo pago con 30 días de retraso podría reducir entre 60 y 80 puntos el puntaje de una persona con un historial crediticio excelente.

Un pago atrasado que llega al reporte crediticio puede permanecer registrado hasta siete años, aunque su impacto suele disminuir con el paso del tiempo.

Si olvidaste pagar, lo recomendable es hacerlo cuanto antes y contactar al emisor de la tarjeta. Si todavía no han transcurrido 30 días, podrías evitar que el retraso sea reportado y, dependiendo de la institución, solicitar que se elimine el cargo por mora.

Para evitar estos problemas, Rose recomienda utilizar las herramientas automáticas disponibles en la aplicación o página web de la tarjeta.

“No confíes en la memoria cuando la tecnología puede hacerlo”, aconseja Rose. “Configurar un solo pago automático puede ahorrarte años de problemas con tu crédito”.

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