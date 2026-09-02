¿Bajarán las tasas hipotecarias en septiembre?

Septiembre podría convertirse en un mes clave para quienes están pensando en comprar una casa o refinanciar su hipoteca en Estados Unidos. Después de varios meses con tasas que apenas han cambiado, nuevos datos de inflación, empleo y las próximas decisiones de la Reserva Federal podrían mover el mercado. La pregunta que muchos prestatarios quieren resolver en este sentido es: ¿conviene esperar o es mejor asegurar una tasa desde este momento?

Durante 2025, las tasas hipotecarias mejoraron en más de un punto porcentual, pero buena parte de ese avance se perdió durante 2026. Desde entonces, las tasas para comprar o refinanciar una vivienda han permanecido relativamente estables y en niveles que todavía resultan elevados para muchas familias.

Las tasas hipotecarias pueden cambiar diariamente; por eso, más que intentar adivinar exactamente qué hará el mercado, hay tres factores que vale la pena seguir durante las próximas semanas.

1. Los conflictos internacionales podrían cambiar el panorama

Uno de los elementos que ha presionado las tasas durante los últimos meses no ha sido directamente una decisión de la Reserva Federal. Las tensiones geopolíticas, los conflictos internacionales y la guerra con Irán han tenido efectos sobre los precios del petróleo y la inflación, factores que también pueden repercutir en los mercados financieros.

El pasado 2 de marzo, la tasa hipotecaria promedio a 30 años llegó a ubicarse en 5.75%. Ese nivel era casi un punto porcentual menor al que enfrentaban muchos compradores posteriormente.

Si las tensiones internacionales disminuyen durante septiembre, podría reducirse parte de la presión sobre los mercados. Eso podría abrir espacio para que las tasas hipotecarias bajen, aunque el movimiento podría ser pequeño y durar poco tiempo.

Para una persona que está buscando casa, incluso una reducción temporal puede ser importante, ya que una tasa ligeramente menor puede representar una mensualidad más manejable durante los años que dure el préstamo.

2. Un nuevo dato de inflación puede ser determinante

Otro momento importante llegará el viernes 11 de septiembre, cuando la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) publique el informe de inflación correspondiente a agosto. El dato será observado con atención porque una nueva moderación de los precios podría aumentar las expectativas de que la Reserva Federal reduzca las tasas de interés más adelante en el mes.

Pero hay un detalle que muchas personas que buscan una hipoteca deben conocer: los bancos y prestamistas no tienen que esperar a que la Reserva Federal anuncie un cambio para modificar sus propias ofertas. Esto significa que, si el reporte de inflación resulta favorable, algunas instituciones podrían comenzar a ofrecer mejores condiciones antes de que llegue una decisión formal del banco central.

Para un comprador que ya tiene buen crédito, está preaprobado y tiene sus documentos listos, ese momento podría ser importante. No necesariamente tendría que esperar semanas para aprovechar una mejora en las tasas.

3. La Reserva Federal se reunirá el 15 y 16 de septiembre

La tercera fecha que conviene marcar en el calendario es la reunión de la Reserva Federal programada para los días 15 y 16 de septiembre. Para entonces, los funcionarios tendrán sobre la mesa nuevos datos de inflación y desempleo.

Una reducción de las tasas de la Reserva Federal durante esa reunión no parece ser el escenario más probable. Sin embargo, los comentarios de sus funcionarios pueden influir en las expectativas de los mercados y, con ello, en las tasas que ofrecen los prestamistas hipotecarios.

También existe el riesgo contrario: si los datos económicos son menos favorables o aumentan las presiones inflacionarias, las tasas podrían mantenerse elevadas o incluso subir.

Por eso, esperar únicamente a la decisión de la Reserva Federal puede ser una estrategia arriesgada.

Mantener un buen historial de pagos, reducir deudas y cuidar el puntaje crediticio puede ayudar a conseguir mejores condiciones cuando llegue el momento de solicitar una hipoteca. No sirve de mucho esperar una caída de las tasas si el resto del perfil financiero no está preparado para obtener una buena oferta.

Las tasas hipotecarias también están relacionadas con otros indicadores del mercado, entre ellos el rendimiento de los bonos del Tesoro de Estados Unidos a 10 años. Por eso, incluso si la Reserva Federal cambia su postura, no existe una garantía de que las hipotecas bajen inmediatamente en la misma proporción.

Septiembre, por lo tanto, podría traer oportunidades para compradores y propietarios que quieran refinanciar, pero también nuevos movimientos en sentido contrario. Quienes estén buscando vivienda deberían vigilar los datos de inflación, empleo y las condiciones que ofrecen los prestamistas, sin comprometerse con una decisión únicamente porque esperan que las tasas bajen.

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