Salen a la venta las monedas de $1 de Trump pero valen más que eso: esto cuestan

Las nuevas monedas de $1 dólar con el rostro de Donald Trump ya están disponibles en Estados Unidos, pero conseguir una no cuesta solamente su valor nominal. La Casa de la Moneda de Estados Unidos comenzó a venderlas este miércoles, con precios que dependen de la cantidad adquirida y que las colocan también como piezas de interés para coleccionistas.

La venta inició al mediodía del miércoles, hora del Este, y el precio por moneda osciló desde aproximadamente $1.55 dólares hasta $2.44 dólares, según la presentación. Aunque tienen un valor facial de $1 dólar y pueden utilizarse como moneda de curso legal, su precio de comercialización es superior.

¿Cuánto cuestan las monedas de Trump?

La Casa de la Moneda de Estados Unidos ofrece las nuevas piezas en diferentes cantidades:

Un rollo contiene 25 monedas y cuesta $61 dólares , lo que representa un precio de $2.44 dólares por cada una.

, lo que representa un precio de $2.44 dólares por cada una. La otra opción anunciada es una bolsa con 100 monedas, con un precio de $154.50 dólares, equivalente a aproximadamente $1.55 dólares por pieza.

Las monedas fueron anunciadas originalmente en julio. Desde entonces, el diseño ha generado interés por incluir el rostro de un presidente que todavía está vivo, algo que tradicionalmente ha estado limitado por las reglas que rigen el dinero estadounidense.

Así luce la nueva moneda de $1 dólar

El anverso muestra el rostro de Trump, acompañado por las inscripciones “Liberty” e “In God We Trust”. También aparece “1776 – 2026”, en referencia al 250.º aniversario de Estados Unidos.

En el reverso se encuentra el sello presidencial: el diseño muestra un águila con una rama de olivo y un haz de flechas. También incorpora el número “250”, relacionado con la celebración nacional.

Aunque tienen un acabado dorado, las monedas no están fabricadas con oro. Su composición es principalmente de cobre, con 6% de zinc, 3.5% de manganeso y 2% de níquel.

Algunas monedas tendrán una marca especial

Además de las piezas regulares, existe un detalle que podría despertar mayor interés entre quienes coleccionan monedas. La Casa de la Moneda de Estados Unidos colocará aleatoriamente 250,000 ejemplares conmemorativos de edición especial dentro de las bolsas y rollos que comercializa en su sitio web.

Estas monedas tendrán una marca distintiva con la inscripción “4 de julio”. Su distribución será aleatoria, por lo que los compradores no podrán saber con anticipación si recibirán una de ellas.

“Creadas para celebrar este hito nacional histórico, estas monedas especiales de un dólar en circulación combinan la numismática estadounidense cotidiana con un diseño de aniversario único en una generación, destinado a convertirse en una adición destacada a las colecciones modernas“, señaló la Casa de la Moneda de Estados Unidos.

¿Por qué Trump puede aparecer en una moneda?

La presencia de Trump en la moneda ha generado una fuerte polémica desde su anuncio. Aunque las normas estadounidenses restringen la aparición de personas vivas en los billetes, la administración Trump sostiene que estas monedas pueden emitirse bajo una ley aprobada en 2020.

Esa legislación autorizó nuevos diseños relacionados con la celebración del 250.º aniversario de Estados Unidos. La Casa de la Moneda de Estados Unidos considera las piezas tanto monedas de circulación como artículos de colección, lo que significa que quienes compren estas piezas pueden usarlas como dinero de curso legal de $1 dólar, aunque hayan pagado más por ellas.

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