¿Qué tendría que pasar para que las hipotecas bajen del 6% en 2026?

Para los compradores de vivienda en Estados Unidos, volver a encontrar una hipoteca por debajo del 6% podría representar un alivio importante para el bolsillo, sin embargo, las condiciones actuales no apuntan a que ese nivel regrese fácilmente.

Las tasas comenzaron 2026 cerca del 6% e incluso llegaron a bajar temporalmente de ese nivel. Después volvieron a subir por factores como la inflación, las tensiones geopolíticas y la incertidumbre sobre las próximas decisiones de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed).

Actualmente, las tasas para préstamos convencionales a 30 años rondan el 6.75%, después de mantenerse durante buena parte del verano en 6.5% o más. ¿Todavía es posible que bajen los tipos hipotecarios? El futuro se ve incierto, pero te vamos a explicar qué factores podrían ayudar a que eso suceda, antes o después de que termine el 2026.

¿Qué tendría que pasar para que bajen del 6%?

El principal requisito sería que la inflación subyacente continúe disminuyendo de manera constante. Para los mercados no sería suficiente un dato favorable aislado; tendría que existir evidencia de que los precios avanzan nuevamente hacia el objetivo del 2% de la Fed.

“La inflación subyacente tendría que mostrar signos consistentes de desaceleración, acercándose de nuevo al objetivo del 2% de la Reserva Federal”, afirma Carolyn Morganbesser, vicepresidenta asociada de originación de hipotecas de Affinity Federal Credit Union.

Pero incluso un recorte de tasas de la Fed no garantiza que las hipotecas bajen inmediatamente. Los préstamos hipotecarios también dependen de las condiciones del mercado de bonos y de las expectativas de los inversionistas.

“Aunque la Reserva Federal reduzca los tipos de interés a corto plazo, es posible que los tipos hipotecarios no bajen proporcionalmente si los inversores siguen preocupados por la inflación o el aumento de la deuda federal”, afirma Bill Dawley, vicepresidente sénior de préstamos residenciales de Amegy Bank.

Para observar una caída por debajo del 6%, algunos expertos consideran que tendrían que combinarse varios factores.

“Tres factores podrían hacer que las tasas caigan por debajo del 6%: una resolución duradera del conflicto entre Estados Unidos e Irán, que la inflación subyacente del PCE se mantenga de forma convincente por debajo del 3% y que el desempleo aumente al 4.5% o más”, afirma Jeff Taylor, miembro de la junta directiva de la Asociación de Banqueros Hipotecarios (MBA) y fundador y director general de Mphasis Digital Risk.

¿Qué tan probable es que bajen en 2026?

Por ahora, las probabilidades parecen reducidas. Por el contrario, la herramienta FedWatch de CME Group calcula alrededor de 35% de probabilidad de una subida de tasas en septiembre, mientras que para octubre la posibilidad se acerca al 50%.

Además, las principales proyecciones no contemplan un regreso al 6%. La Asociación de Banqueros Hipotecarios prevé que 2026 termine con una tasa promedio de 6.5%, mientras que Fannie Mae calcula un promedio de 6.4%.

“El escenario más optimista sugiere que las tasas hipotecarias podrían situarse entre el 6% y el 6.5%”, afirma Dawley. “Si bien esto representaría una mejora con respecto a los niveles actuales, desaconsejo que se espere que las tasas vuelvan a situarse por debajo del 6% en un futuro próximo”.

Para una familia que está buscando casa, esperar únicamente por una tasa inferior al 6% podría significar dejar pasar una propiedad que sí entra en su presupuesto.

También existen alternativas para reducir el interés. Los compradores pueden negociar concesiones del vendedor o utilizar estrategias de reducción temporal de la tasa.

“Veo maneras en que los clientes pueden conseguir una tasa inferior al 6%”, afirma Andrew Veilleux, especialista en préstamos hipotecarios de Churchill Mortgage. “Principalmente, aprovechando las concesiones del vendedor, utilizando diferentes estrategias de reducción de la tasa o incluso recurriendo a hipotecas de tasa variable a 5 años para ganar tiempo y ver cómo evolucionan las tasas en el futuro”.

Las tasas hipotecarias cambian diariamente. Por eso, quienes ya están buscando vivienda deberían comparar prestamistas y mantenerse atentos a las cotizaciones. No siempre será necesario esperar a que el mercado llegue al 6% para encontrar una oportunidad de compra que tenga sentido para el presupuesto familiar.

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