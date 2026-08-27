Bill Gates advierte sobre cómo la IA afectará el empleo en EE.UU.

La inteligencia artificial (IA) podría transformar el mercado laboral de Estados Unidos mucho antes de lo que muchos trabajadores esperan. Bill Gates advierte que el avance de esta tecnología será tan rápido que millones de empleos podrían verse afectados durante los próximos años, desde puestos de oficina hasta trabajos manuales.

El cofundador de Microsoft explicó en un nuevo ensayo que la IA está avanzando a un ritmo “asombroso”, muy superior al de otras revoluciones tecnológicas. Esto deja menos tiempo para que empresas, trabajadores y gobiernos se preparen ante los cambios que podrían llegar al mercado laboral.

“La IA se hará cargo de trabajos en el ámbito legal, la atención al cliente, la medicina, el software y la manufactura. Impactará rápidamente en estas industrias, en el transcurso de una década en lugar de varias generaciones”, escribió Bill Gates, cofundador de Microsoft. “Se crearán algunos empleos nuevos, pero sin las políticas adecuadas, habrá muchos menos que los que existen hoy”.

Gates considera que el riesgo aumentará conforme los sistemas de inteligencia artificial mejoren sus capacidades de razonamiento. Las empresas ya utilizan estas herramientas para analizar datos y realizar otras tareas que anteriormente dependían de trabajadores humanos, especialmente en empleos de oficina.

“El mayor cambio para los trabajadores se producirá cuando la IA proporcione un trabajo prácticamente libre de errores”, escribió Gates. “En ese momento, podrá funcionar por sí sola sin la supervisión humana, y las empresas tendrán todos los incentivos económicos para permitírselo”.

Esta transformación también podría complicar la entrada de los jóvenes al mercado laboral. Si las compañías necesitan menos empleados para realizar tareas básicas o de nivel inicial, quienes buscan su primer empleo podrían encontrar menos oportunidades para comenzar una carrera profesional.

Pero los trabajos de oficina no serían los únicos afectados, Gates también anticipa avances en robótica capaces de competir con los trabajadores que realizan actividades físicas.

“Creo que los robots ‘inteligentes’ comenzarán a competir con las personas en algunas tareas físicas —en los sectores de la construcción y la hostelería, por ejemplo— para finales de la década”, escribió Gates.

Ante este escenario, el empresario considera necesario modificar algunas políticas para reducir los incentivos que tienen las compañías para sustituir personas por máquinas. Una de sus propuestas consiste en establecer impuestos relacionados con el uso de robots y sistemas de IA.

“Actualmente, si eres empleador y contratas a alguien, pagas impuestos sobre la nómina por sus ingresos”, escribió Gates. “Pero si compras un robot, normalmente puedes deducirlo inmediatamente como gasto empresarial. El sistema tributario te incentiva a reemplazar a las personas con máquinas”.

Gates también plantea que algunos trabajos podrían reservarse para los seres humanos, entre los que destaca el cuidado de los adultos mayores, una actividad en la que considera que la interacción humana seguirá teniendo un valor importante.

“Algunos países podrían insistir en que sean los humanos quienes cuiden de los ancianos”, escribió Gates. “Pero un país como Japón, que tiene una fuerza laboral cada vez menor y no cuenta con suficientes jóvenes para cuidar de los mayores, podría recibir con agrado un robot cuidador”.

El empresario considera que los responsables políticos deben comenzar a prepararse desde ahora para los cambios económicos y sociales que puede provocar la inteligencia artificial. La capacitación de los trabajadores y las nuevas reglas para las empresas podrían ser determinantes para enfrentar la transición.

“Creo que necesitamos tiempo para prepararnos para el período de agitación social, política y económica que estamos a punto de entrar”, señaló Gates. “Quienes más tiempo necesitan son quienes menos lo tienen: el contable que es reemplazado por un robot o el trabajador que ganaba $20 dólares la hora y pierde su empleo a manos de un robot que gana $10 dólares la hora”.

La advertencia de Gates no implica que todos los empleos vayan a desaparecer. La inteligencia artificial también puede crear nuevas oportunidades, pero el desafío será conseguir que los trabajadores tengan tiempo y herramientas para adaptarse antes de que las nuevas tecnologías cambien de manera profunda el mercado laboral estadounidense.

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