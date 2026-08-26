Inflación subyacente llega al 3.3% en julio y PCE general supera previsiones

La inflación que más sigue de cerca la Reserva Federal volvió a mostrar resistencia en julio. El índice de precios de gastos de consumo personal (PCE) registró un aumento anual de 3.7%, mientras que su medida subyacente se mantuvo en 3.3% en el mes, todavía muy por encima del objetivo de 2% del banco central.

La Oficina de Análisis Económico de los Estados Unidos (BEA) presentó su informe de Ingresos y gastos personales de julio 2026, en el que se miden los ingresos, el gasto de los consumidores y el ahorro. El PCE general aumentó 0.2% en julio respecto a junio y acumuló un incremento de 3.7% en los 12 meses terminados en julio.

Los economistas consultados por FactSet esperaban una tasa anual de 3.6%, por lo que el resultado quedó una décima por encima de las previsiones.

El PCE general también había registrado una tasa anual de 3.7% en junio, después de alcanzar 4.1% en mayo. Para la Reserva Federal, la falta de avances adicionales hacia el 2% mantiene abierta la discusión sobre las tasas de interés.

Al excluir los precios de alimentos y energía, el PCE subyacente aumentó 0.2% durante julio y se ubicó en 3.3% anual. En este caso, el resultado sí estuvo en línea con las expectativas de los economistas, que también anticipaban una tasa de 3.3%.

El PCE general refleja el comportamiento de todos los bienes y servicios incluidos en el indicador, mientras que el PCE subyacente elimina dos categorías cuyos precios suelen presentar movimientos más bruscos. La Reserva Federal observa ambos datos, pero el componente subyacente ayuda a identificar las presiones de precios más persistentes.

Los servicios mantuvieron la presión

El reporte de la BEA mostró que los precios de los bienes disminuyeron 0.1% en julio. La gasolina y otros productos relacionados con la energía bajaron 2.7%, mientras que los precios de muebles y electrodomésticos duraderos disminuyeron 0.9%.

Los precios de los servicios aumentaron 0.3%, con incrementos particularmente importantes en servicios financieros y seguros, que subieron 1.2%. Los precios relacionados con la vivienda aumentaron 0.3%.

No obstante, a pesar de la presión en los precios, el reporte también mostró que el ingreso personal aumentó 0.4% durante julio, equivalente a un incremento de $115,100 millones de dólares.

Por su parte, el gasto de consumo personal aumentó 0.2%, o $36,300 millones de dólares. El gasto en servicios aumentó $86,200 millones de dólares, pero ese avance fue parcialmente compensado por una disminución de $49,900 millones de dólares en el gasto en bienes. El consumo personal real, ajustado por inflación, aumentó menos de 0.1% durante el mes.

¿Qué significa el dato PCE para la Reserva Federal?

El PCE de julio llega semanas antes de la próxima reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de la Reserva Federal, programada para los días 15 y 16 de septiembre. Los responsables de la política monetaria tendrán que evaluar este reporte junto con los próximos datos de empleo, precios y actividad económica.

Para la Fed, el desafío está en equilibrar dos objetivos: por un lado, necesita acercar el PCE al 2%; por otro, debe evitar que una política monetaria demasiado restrictiva termine afectando innecesariamente el crecimiento económico.

La lectura de julio no muestra un nuevo repunte fuerte de la inflación, sin embargo, tampoco ofrece el avance que la Reserva Federal necesita para considerar que las presiones sobre los precios están regresando con claridad hacia su objetivo.

Para los consumidores, el efecto puede sentirse especialmente en los costos que dependen de las tasas de interés: tarjetas de crédito, préstamos personales y financiamiento de automóviles pueden verse afectados por las decisiones que tome el banco central.

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