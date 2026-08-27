Precio del dólar en México hoy, 27 de agosto del 2026

El dólar inició este jueves con un ligero movimiento frente al peso mexicano, después de varias jornadas en las que la moneda nacional ha conseguido mantenerse por debajo de la barrera de los $17 pesos. Para quienes reciben remesas desde Estados Unidos, compran dólares o necesitan realizar operaciones en moneda estadounidense, el tipo de cambio de hoy ofrece una referencia importante sobre cuánto vale la divisa en México.

En la apertura de la jornada, el dólar estadounidense se cotizó en promedio en $16.97 pesos mexicanos. Esto representa un avance de 0.09% frente al cierre anterior, cuando el billete verde terminó alrededor de los $16.96 pesos, de acuerdo con datos de Dow Jones.

Durante la última semana, el dólar acumula un avance de 0.1% frente al peso. Sin embargo, al comparar su valor con el registrado hace un año, la divisa estadounidense mantiene una caída de 8.12%.

El tipo de cambio del dólar a peso mexicano ha mostrado una tendencia positiva durante los últimos cuatro días. Al mismo tiempo, la volatilidad se encuentra en 2.38%, un nivel considerablemente menor al 7.33% que se utiliza como referencia. Este comportamiento apunta a un periodo de relativa estabilidad en el mercado cambiario, aunque no favorezca al billete verde.

El peso mexicano mantiene estos niveles desde hace aproximadamente una semana, cuando consiguió romper nuevamente la barrera de los $17 pesos por dólar. Desde entonces, la cotización se ha mantenido cerca de ese nivel, aunque con movimientos relativamente pequeños durante las últimas sesiones.

La moneda mexicana registró una variación negativa de apenas 0.04%, por lo que el tipo de cambio se mantuvo prácticamente estable.

El Banco de México (Banxico) informó que este miércoles el dólar se cotizó en $16.9569 pesos, cifra obtenida a partir del promedio de las transacciones bancarias utilizadas para determinar el tipo de cambio. Debido a que el mercado cambiario opera durante toda la jornada, el precio del dólar frente al peso terminó alrededor de los $16.95 pesos por cada divisa verde.

Para este jueves 27 de agosto, el tipo de cambio FIX determinado por Banxico y publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) quedó establecido en $16.9660 pesos por dólar. Esta referencia se utiliza en distintas operaciones financieras y sirve como base para determinados contratos, obligaciones y trámites.

Por otra parte, el tipo de cambio establecido para el pago de obligaciones denominadas en dólares estadounidenses quedó en $16.9460 pesos por cada divisa verde. Esta cotización permite determinar cuántos pesos deben entregarse para cubrir obligaciones pactadas en moneda estadounidense dentro de México.

Tipo de cambio del dólar hoy en bancos de México

Las cotizaciones de compra y venta del dólar en algunos de los principales bancos de México para este jueves 27 de agosto son:

Afirme: compra en $16.00 pesos y venta en $17.60 pesos.

Banco Azteca: compra en $16.45 pesos y venta en $17.74 pesos.

y venta en $17.74 pesos. BBVA México: compra en $16.20 pesos y venta en $17.33 pesos.

Banorte : compra en $15.70 pesos y venta en $17.30 pesos .

: compra en $15.70 pesos y . Banamex: compra en $16.39 pesos y venta en $17.35 pesos.

Scotiabank: compra en $16.30 pesos y venta en $17.60 pesos.

Entre estas cotizaciones, Banorte presenta el precio de venta más bajo, con $17.30 pesos por dólar. Esto resulta más favorable para quienes necesitan comprar la divisa estadounidense. En cambio, Banco Azteca ofrece el precio de compra más alto, con $16.45 pesos, una referencia más conveniente para quienes buscan vender sus dólares y recibir pesos mexicanos.

Para los mexicanos que reciben dinero desde Estados Unidos, las empresas de transferencia también muestran diferencias en el tipo de cambio. Estas variaciones pueden determinar cuántos pesos recibe la persona en México por cada dólar enviado:

Western Union cotiza este jueves el dólar en $16.59 pesos mexicanos .

cotiza este jueves . MoneyGram maneja un tipo de cambio de $17.39 pesos por cada dólar enviado .

maneja un tipo de cambio de . Wise ofrece una cotización de $16.86 pesos mexicanos por cada dólar que se envía desde Estados Unidos.

Las personas que envían remesas deben tomar en cuenta no solo el tipo de cambio, sino también las posibles comisiones aplicadas por cada servicio. Una diferencia de algunos centavos puede modificar la cantidad final que recibe el destinatario, especialmente cuando se envían montos elevados. Antes de comprar dólares, vender la moneda estadounidense o enviar dinero a México, es recomendable revisar nuevamente la cotización disponible.

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