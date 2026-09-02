Precio del dólar en México hoy, 2 de septiembre del 2026

El precio del dólar en México volvió a colocarse por debajo de las 17 unidades este miércoles 2 de septiembre, en una jornada marcada por movimientos moderados en el mercado cambiario.

El dólar estadounidense se cotizó en promedio en $16.99 pesos por unidad durante esta jornada. En la apertura, el billete verde alcanzó un promedio de $17 pesos mexicanos, lo que representó una ligera variación al alza de 0.02% frente al precio de cierre anterior de $17 pesos, de acuerdo con datos de Dow Jones.

Aunque el movimiento de este miércoles es prácticamente estable, el comportamiento de la divisa muestra cambios cuando se amplía el periodo de referencia. En la última semana, el dólar registra un avance de 0.26%. Sin embargo, al comparar su valor con el de hace un año, presenta una caída de 7.49%.

El tipo de cambio del dólar a peso mexicano mantiene una tendencia positiva durante los últimos días, con dos jornadas consecutivas en esa dirección. Aun así, la volatilidad permanece en 2.61%, un nivel considerablemente inferior al 7.32% establecido como referencia. Esto refleja un mercado cambiario con movimientos más contenidos.

Durante la jornada previa, el peso registró un retroceso de 0.10% frente al cierre anterior. Pese a esta pérdida, la moneda mexicana consiguió terminar por debajo de la barrera de las 17 unidades, al marcar un nivel de $16.9954 pesos por dólar.

El comportamiento de los mercados también estuvo relacionado con los nuevos ataques de Estados Unidos contra objetivos iraníes. Estos acontecimientos generaron movimientos en los mercados financieros y formaron parte del escenario internacional en el que se desarrolló la jornada cambiaria.

El Banco de México (Banxico) informó que al cierre del lunes el dólar se ubicó en $17.0026 pesos. Este valor se obtiene a partir del promedio de las operaciones realizadas por las instituciones bancarias durante la jornada. Sin embargo, debido a que el dólar se negocia durante todo el día y su precio puede presentar variaciones después del cierre oficial, el tipo de cambio frente al peso terminó ubicándose en $16.99 pesos por cada dólar.

Por su parte, el tipo de cambio FIX publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), determinado por Banxico durante los días hábiles, quedó establecido en $16.9755 pesos por dólar para esta jornada.

El tipo de cambio utilizado para el pago de obligaciones denominadas en dólares estadounidenses se fijó en $17.0147 pesos por cada divisa verde. Esta referencia permite establecer el monto en moneda nacional de determinadas obligaciones pactadas en dólares dentro de México.

Tipo de cambio del dólar hoy en bancos de México

Las cotizaciones de compra y venta del dólar estadounidense en algunos de los principales bancos de México muestran diferencias importantes. Esto significa que el precio que recibe una persona al vender sus dólares no necesariamente será el mismo que tendrá que pagar para adquirirlos. Durante este miércoles 2 de septiembre, las cotizaciones del mercado cambiario son las siguientes:

Afirme: compra en $16.00 pesos y venta en $17.60 pesos.

Banco Azteca: compra en $16.75 pesos y venta en $17.59 pesos.

y venta en $17.59 pesos. BBVA México: compra en $16.08 pesos y venta en $17.51 pesos.

Banorte : compra en $15.75 pesos y venta en $17.35 pesos .

: compra en $15.75 pesos y . Banamex: compra en $16.47 pesos y venta en $17.41 pesos.

Scotiabank: compra en $16.50 pesos y venta en $17.60 pesos.

Entre estas cotizaciones, Banorte presenta el precio de venta más bajo, referencia que resulta favorable para quienes necesitan comprar la moneda estadounidense. En cambio, Banco Azteca ofrece el precio de compra más alto, lo que representa una mejor cotización para quienes buscan vender sus dólares.

Para los mexicanos que reciben remesas desde Estados Unidos, el tipo de cambio es un dato muy relevante para sus presupuestos. Una diferencia de algunos centavos puede modificar la cantidad de pesos que recibe una familia cuando realiza una transferencia internacional. Este miércoles, las compañías de envío de dinero presentan las siguientes cotizaciones:

Western Union ofrece un tipo de cambio de $16.62 pesos mexicanos por cada dólar enviado .

ofrece un tipo de cambio de . MoneyGram maneja una cotización de $17.47 pesos mexicanos por cada $1 dólar .

maneja una cotización de . Wise establece un tipo de cambio de $16.88 pesos mexicanos por cada dólar enviado desde Estados Unidos.

Antes de enviar dinero a México, es recomendable revisar tanto el tipo de cambio como las posibles comisiones aplicables a la operación. Para quienes compran dólares, venden divisas o reciben remesas, revisar el precio vigente antes de realizar una transacción puede marcar una diferencia en el monto final. El mercado cambiario permanece en movimiento durante la jornada, por lo que las cifras pueden cambiar incluso después de consultar una cotización.

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