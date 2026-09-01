Precio del dólar en México hoy, 1 de septiembre del 2026: ya subió a $17 pesos

Septiembre comienza con el dólar prácticamente instalado en la barrera de los $17 pesos en México. El billete verde registra este martes una ligera recuperación frente a la moneda mexicana, aunque permanece cerca de uno de los niveles que el mercado ha seguido de cerca durante los últimos días.

El dólar estadounidense cotizó en promedio en $17.00 pesos en la apertura de la jornada de este martes 1 de septiembre. Esto representa un incremento del 0.03% frente al precio de cierre anterior de $16.99 pesos, de acuerdo con datos del Dow Jones.

El comportamiento de la divisa también muestra movimientos distintos dependiendo del periodo que se tome como referencia. Durante la última semana, el dólar acumula un avance del 0.29%; sin embargo, frente a hace un año todavía registra una caída del 7.17%.

El tipo de cambio del dólar a peso mexicano mantiene una tendencia positiva después de registrar un día consecutivo de incrementos. Pese a esta recuperación, la volatilidad del mercado cambiario permanece contenida, con un nivel de 2.61%, muy por debajo de la referencia del 7.32%.

El Banco de México (Banxico) informó que el cierre oficial del lunes 31 de agosto quedó en $16.9971 pesos por dólar. Sin embargo, el precio del dólar cambia constantemente a lo largo del día, por ello, al considerar el comportamiento de las operaciones posteriores, el tipo de cambio frente al peso cerró alrededor de los $17.00 pesos por divisa verde.

Para este martes 1 de septiembre, el tipo de cambio FIX publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) quedó establecido en $17.0147 pesos por dólar. Esta referencia es determinada por Banxico durante los días hábiles y se utiliza para distintas operaciones financieras y obligaciones en moneda extranjera.

Por su parte, el tipo de cambio utilizado para el pago de obligaciones denominadas en dólares estadounidenses se estableció en $17.0427 pesos por cada divisa verde.

Tipo de cambio del dólar hoy en bancos de México

Las cotizaciones de compra y venta del dólar estadounidense en algunos de los bancos más populares de México para este martes son:

Afirme: compra en $16.00 pesos y venta en $17.60 pesos.

Banco Azteca: compra en $16.00 pesos y venta en $17.59 pesos.

BBVA México: compra en $16.11 pesos y venta en $17.24 pesos.

Banorte: compra en $15.75 pesos y venta en $17.35 pesos.

Banamex: compra en $16.47 pesos y venta en $17.41 pesos.

Scotiabank: compra en $16.50 pesos y venta en $17.60 pesos.

Al revisar estas cotizaciones, Scotiabank presenta el precio de compra más alto entre los bancos mencionados, con $16.50 pesos, esto favorece a quienes buscan vender sus dólares y recibir pesos mexicanos. En cambio, BBVA Bancomer muestra el precio de venta más bajo, de $17.24 pesos, una cotización que resulta más conveniente para quienes necesitan comprar dólares en México.

Para los mexicanos que reciben remesas desde Estados Unidos, el tipo de cambio también puede variar dependiendo de la compañía utilizada para realizar el envío. Este martes, las principales empresas de transferencias internacionales muestran diferentes cotizaciones:

Western Union maneja un tipo de cambio de $16.65 pesos mexicanos por cada $1 dólar enviado .

maneja un tipo de cambio de . MoneyGram ofrece una cotización de $17.41 pesos mexicanos por dólar .

ofrece una cotización de . Con Wise, la persona que recibe el dinero en México obtiene $16.86 pesos mexicanos por cada $1 dólar enviado desde Estados Unidos.

El dólar inicia septiembre cerca de los $17 pesos, mientras el peso mexicano continúa mostrando fortaleza frente a la moneda estadounidense en términos anuales. Para quienes necesitan comprar dólares, venderlos o enviar dinero desde Estados Unidos, conviene revisar nuevamente la cotización antes de realizar la operación, ya que los precios pueden cambiar durante la jornada.

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