EE.UU. lanza nuevos ataques contra Irán; crece la tensión en Ormuz

Las fuerzas militares de Estados Unidos comenzaron este martes nuevos ataques contra objetivos del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) dentro de Irán, en una nueva escalada de las hostilidades que amenaza con reavivar el conflicto en Medio Oriente.

El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) confirmó la operación y señaló que los ataques fueron ordenados después de recientes intentos de agresión atribuidos a la Guardia Revolucionaria contra embarcaciones comerciales que transitan por el Estrecho de Ormuz y contra militares estadounidenses desplegados en la región. “Las fuerzas de EE.UU. comenzaron a ejecutar ataques contra objetivos del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica en Irán”, informó CENTCOM alrededor del mediodía, hora del Este, sin proporcionar inicialmente detalles sobre los lugares específicos alcanzados ni sobre posibles víctimas.

La operación representa el segundo ataque estadounidense contra territorio iraní en menos de una semana y ocurre después de una tregua de aproximadamente un mes entre Washington y Teherán.

Today at 12 p.m. ET, U.S. forces began striking Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) targets in Iran. The strikes follow recent attempted attacks by the IRGC against commercial shipping in the Strait of Hormuz and against American service members deployed to the region. — U.S. Central Command (@CENTCOM) September 1, 2026

Irán advierte que responderá a los nuevos ataques

El domingo, Estados Unidos había bombardeado posiciones de lanzamiento de cohetes en la isla de Larak, ubicada en el Estrecho de Ormuz. Washington afirmó que desde ese punto Irán preparaba el lanzamiento de proyectiles equipados con minas marítimas.

Teherán respondió posteriormente con misiles dirigidos contra instalaciones estadounidenses en Jordania, mientras Emiratos Árabes Unidos aseguró haber interceptado un dron iraní sobre sus aguas. No se reportaron daños en esas instalaciones estadounidenses.

La televisión estatal iraní informó este martes sobre explosiones en varias zonas, incluida la ciudad portuaria de Bandar Abbas, aunque no ofreció detalles sobre la magnitud de los ataques. El portavoz de la Guardia Revolucionaria, Hosein Mohebi, advirtió que Estados Unidos enfrentará consecuencias por la nueva ofensiva.

“Un severo castigo espera a los agresores; Estados Unidos se arrepentirá de sus nuevos ataques”, declaró en una publicación en X.

El presidente Donald Trump, por su parte, sostuvo que los bombardeos estadounidenses e israelíes han dejado a Irán gravemente debilitado, con parte de su liderazgo muerto, una economía afectada por la inflación y unas fuerzas militares severamente golpeadas.

Sin embargo, Trump reconoció que podrían producirse nuevas acciones militares. “Eso no significa que no les vayamos a dar una buena paliza”, dijo a periodistas. “Ya veremos qué pasa”.

Mientras aumenta la tensión, el Departamento de Estado emitió nuevas alertas de seguridad para Jordania, Omán y Emiratos Árabes Unidos, que se suman a advertencias vigentes para Bahréin, Qatar e Israel. Las autoridades estadounidenses recomendaron mantener una vigilancia elevada y estar preparados ante posibles alteraciones o cancelaciones de vuelos.

El Estrecho de Ormuz permanece en el centro de la disputa, debido a su importancia para el transporte mundial de petróleo y al intento de Irán de utilizar el paso marítimo como mecanismo de presión contra sus adversarios.

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