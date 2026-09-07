Menos días, más ahorro: así cambiaron las vacaciones de los estadounidenses para mantenerse dentro del presupuesto

Con los precios de la gasolina todavía por encima de los $4 dólares, según reportes de este lunes 7 de septiembre por parte de la Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA), y en el transcurso de un fin de semana largo con la celebración del Labor Day (Día del Trabajo), muchos estadounidenses están optando por microvacaciones para ahorrarse unos cuantos dólares y así seguir manteniéndose dentro de sus ajustados presupuestos.

Aunque los consumidores estadounidenses no han dejado de viajar, disfrutar y esparcirse, muchos ya están tomando conciencia de adónde dirigen su dinero, siendo cada vez más cautelosos con sus gastos. Así lo señala un reciente análisis presentado por Bank of America, donde revela que al menos un 22% de los encuestados que viajaron este verano ahorraron en comida y alojamiento para compensar los altos costos del combustible.

Según Mary Hines Droesch, directora de productos y análisis para consumidores y pequeñas empresas de Bank of America, los estadounidenses “se darán el gusto de invertir en aquello que hace que un viaje sea memorable, ya sea una buena comida, un hotel bien ubicado o una experiencia única, y luego reducirán gastos en otros aspectos, como un vuelo más económico o la eliminación de servicios adicionales de primera categoría, sin sentir que renunciaron a lo que realmente importaba”, dijo.

Por su parte, la investigación de Bank of America también indicó que más de un 50% de los encuestados no pueden permitirse viajar ahora mismo y optan por quedarse en casa, mientras que un 25% lo está posponiendo en medio de una gran incertidumbre económica.

Según Droesch, “el aumento de los precios, en particular el de la gasolina, está teniendo un impacto desigual este verano. Alrededor del 23% de los encuestados planeaba reducir la cantidad de viajes, mientras que el 31% afirmó que el precio del combustible no influyó en absoluto en sus planes”, añadió.

La entidad financiera también indicó que los que deciden viajar están recurriendo a varios métodos como, por ejemplo, unos planes de recompensas financieras de verano financiadas por tarjetas de crédito u optar por programas de fidelización bancaria, entre otros.

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