Fin de semana de Labor Day: recomiendan prudencia a inmigrantes viajeros

Como es la norma, los puertos de entrada terrestres de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP) y los puntos de control internos de la Patrulla Fronteriza en carreteras permanecerán en pleno funcionamiento durante todo el fin de semana de Labor Day o Día del Trabajo.

Ni los puertos de entrada ni los puntos de control internos cierran por los días festivos federales; sin embargo, los viajeros deben prever un volumen de tráfico considerablemente mayor, tiempos de espera más prolongados y una mayor actividad de control y vigilancia.

“Indocumentados, personas con DACA o TPS deberían actuar con prudencia si quieren viajar”, dijo el abogado experto en inmigración, Alex Gálvez. “Hay otros grupos de personas que deberían tener cuidado: quienes tienen una petición pendiente de residencia; los que tramitan casos pendientes de la visa U y de VAWA para la residencia”.

Los poseedores de esos documentos no están amparados ante un posible arresto por parte de agentes de la Patrulla Fronteriza (CBP) ni de inmigración (ICE). Tener un permiso de trabajo o un caso pendiente tampoco garantiza la protección frente a un arresto.

Ante el actual clima migratorio, defensores de la comunidad recomiendan cautela durante los siguientes días. Crédito: Julio Cortez | AP

“En la actualidad, no estamos como hace 20 años, cuando tener casos pendientes de inmigración evitaba un arresto”, subrayó el abogado a La Opinión. “De cualquier modo, querrán arrestarte; toda directiva está ahora a discreción del oficial [de CBP o ICE]”.

Además de la inspección en los cruces fronterizos con Canadá y México, los puntos de control internos de la Patrulla Fronteriza en carreteras (generalmente ubicados a un radio de 100 millas de la frontera, como en la autopista 94 en San Diego) están operativos.

Las autoridades de CBP no afirmaron ni negaron a La Opinión si habrá este fin de semana un incremento de vigilancia en el puesto de control de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza localizado en la Interestatal 5 cerca del marcador de milla 67, en el área de la báscula de San Onofre, conocido comúnmente como la Estación de la Patrulla Fronteriza de San Clemente.

“Cuando hay estas alertas, el pueblo puede tomar más precauciones para evitar deportaciones”, indicó el abogado Gálvez. “No hay duda de que, después del Mundial de Fútbol, íbamos a ver nuevos operativos y nuevas tácticas. Y aunque estos operativos podrían durar días o semanas, la consecuencia de ser detenido puede ser de por vida”.

Llamado a la prudencia

Juan José Gutiérrez, coordinador de la Coalición Derechos Plenos para los Migrantes, alertó de posibles retenes en San Clemente y Temecula y en el área de San Bernardino, en dirección a Las Vegas.

“Ha habido muchos casos en los que se han reportado detenciones en las carreteras donde se apostan oficiales de inmigración y arbitrariamente detienen a personas que, si no pueden producir los debidos documentos, los arrestan”, dijo el activista. “Entonces, ante esa situación y tomando en cuenta que en julio se arrestaron y se encarcelaron a más de 46,000 individuos, lo que fue todo un récord en Estados Unidos, creo que en agosto van a superar los 51,000 arrestados”.

Tras dar a conocer esas cifras, Gutiérrez informó sobre la reciente muerte de un quinto inmigrante chino: Lianyong Wei, de 51 años, quien falleció el 23 de agosto en las Islas Marianas del Norte. El hombre había sido arrestado por cargos penales derivados de una presunta agresión a familiares.

“Ya van 57 muertos en custodia de inmigración y la gente no debe exponerse a este panorama nefasto”, declaró Gutiérrez. “No respetan ni a los niños, porque se acaba de reportar la verdad y hay más de 145,000 menores nacidos en Estados Unidos que han visto a uno o ambos de sus padres arrestados y muchos de ellos deportados”.

Entre los 57 fallecimientos ocurridos bajo custodia de ICE, al menos 24 eran de ascendencia hispana. Por ello, el coordinador de la Coalición Derechos Plenos para los Migrantes aconsejó a las personas pensar dos veces si quieren viajar en el feriado del Día del Trabajo, sobre todo a quienes puedan tener una residencia irregular en Estados Unidos.

“No hay que asumir que nada nos va a pasar y, por querer divertirse e ir a visitar a familiares, exponernos innecesariamente a un encuentro con CBP o ICE”, sugirió. “La prudencia debe ser el denominador común de todos los que van a salir a la calle a disfrutar de este fin de semana, en el que se celebran las contribuciones que los trabajadores hacen a la economía norteamericana”.

De igual manera, Carlos Perea, director ejecutivo del Harbor Institute for Immigrant and Economic Justice, mencionó que las comunidades migrantes latinas viajan constantemente desde el condado de Orange a San Diego y viceversa “porque tenemos familiares en ambos condados”.

“Nuestra gente debe tomar las precauciones del caso. Si no tiene que viajar a San Diego, evítelo, porque la Patrulla Fronteriza quiere hacer un poco más difíciles nuestras vidas y restringir nuestro movimiento”, dijo Perea.

Autopistas como el freeway 405 tendrán un fin de semana muy intenso por la cantidad de viajeros. Las autoridades piden a los conductores ser responsables. Crédito: Reed Saxon | AP

Operativo de LAPD y CHP

El Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) ya intensificó las labores de vigilancia y las mantendrá durante todo el fin de semana del Día del Trabajo para detectar a infractores sospechosos de conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas.

Además de los patrullajes, el LAPD instalará puntos de control para detectar la conducción bajo la influencia (DUI) durante este periodo. Cada semana se publicará un aviso informativo con las fechas, horarios y ubicaciones de dichos puntos de control.

Estas medidas adicionales forman parte de una campaña nacional de vigilancia denominada “Drive Sober or Get Pulled Over” (Conduzca sobrio o será detenido), que comenzó el 19 de agosto y continuará hasta el lunes.

“Elija la seguridad cada vez que se ponga al volante y nunca conduzca bajo los efectos del alcohol o las drogas”, dijo el LAPD en un comunicado.

Según la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA), 11,904 personas perdieron la vida en accidentes de tráfico relacionados con la conducción en estado de ebriedad en Estados Unidos en 2024; esto equivale a una persona cada 44 minutos, señaló el LAPD.

“Disfrutar de los últimos días del verano debería ser sinónimo de diversión, y eso comienza por tomar decisiones seguras antes de hacer planes”, dijo la capitana Yvonne Ortiz, oficial al mando de la división de coordinación de tráfico. “Todo el mundo merece llegar a casa a salvo, y eso empieza con sus acciones cotidianas”.

El LAPD ofreció los siguientes consejos ante el aumento de desplazamientos durante el fin de semana festivo:

Planifique con antelación y designe a un conductor sobrio si sabe que va a beber.

Use el cinturón de seguridad.

Evite distracciones al conducir como enviar mensajes de texto o comer.

Respete los límites de velocidad.

Esté atento a peatones y ciclistas.

Haga pausas si viaja largas distancias para evitar la fatiga.

Los fines de semana de Labor Day han arrojado cifras muy lamentables en cuanto a incidentes en carretera. La presencia policial será mayor. Crédito: Jorge Luis Macías | Impremedia

Los agentes de la Patrulla de Caminos de California (CHP) en el sur de California y en todo el estado también intensificarán la vigilancia durante el fin de semana del Labor Day centrándose en los conductores bajo los efectos de sustancias durante un periodo de control de 78 horas, según anunció la agencia.

El operativo especial de la CHP por el Día del Trabajo comenzará este viernes a las 6:01 p.m. y se extenderá hasta el lunes a las 11:59 p.m.; los agentes de todo el estado se enfocarán en retirar de las carreteras a los conductores que manejen bajo los efectos de sustancias y en educar a los automovilistas sobre los peligros de conducir en ese estado.

“No hay excusa para conducir bajo los efectos de sustancias. Si decide beber o consumir alguna sustancia que afecte su capacidad para conducir, planifique con antelación y no se ponga al volante”, declaró el comisionado de la CHP, Sean Duryee. “Su decisión podría marcar la diferencia entre que todos lleguen a casa a salvo y una tragedia que cambie vidas para siempre”.

Durante el periodo de vigilancia del Labor Day de 2025, los agentes de la CHP realizaron más de 1,200 arrestos por conducción bajo los efectos del alcohol o de drogas (DUI), según informó la agencia. Casi 500 accidentes relacionados con la conducción bajo los efectos ocurrieron en el estado durante ese mismo periodo de 78 horas, dejando un saldo de más de 270 heridos y ocho fallecidos, según datos preliminares del Sistema Integrado de Registros de Tráfico a Nivel Estatal de la CHP.