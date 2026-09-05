Cómo Labor Day y el cumpleaños de tu hijo pueden elevar el gasto en cuidado infantil

Aunque cada año las familias con hijos pequeños saben que se deben adaptar a los cambios en el calendario escolar, realmente nadie se imagina que eso puede convertirse en un gasto inesperado para las familias. Este año, Labor Day, que se celebra el 7 de septiembre, deja a algunos padres con varios días adicionales sin escuela. En otras situaciones, el cumpleaños de un niño puede determinar si entra al kindergarten este año o debe esperar hasta el siguiente, lo que podría significar meses extra de guardería.

Labor Day puede dejar días sin escuela

La mayoría de las escuelas públicas de Estados Unidos comienzan clases antes de finales de agosto. Sin embargo, algunas regiones regresan a las aulas en septiembre. En la ciudad de Nueva York, por ejemplo, las escuelas públicas comienzan el 10 de septiembre. El problema para algunos padres es que los campamentos de verano ya terminaron, creando un periodo en el que necesitan encontrar alguna opción con días extra de cuidado infantil.

Según MDR Education, Nueva York, Nueva Jersey y Minnesota están entre los lugares donde muchas escuelas comienzan el ciclo escolar en septiembre. Minnesota cuenta con una ley que establece el inicio de clases después del Labor Day, aunque la regla fue suspendida para los ciclos 2026 y 2027 debido a la fecha tardía de la festividad.

“En casi todo lo relacionado con los niños y el dinero, la clave es planificar con anticipación e intentar ser flexible”, afirmó Lindsey Stanberry, planificadora financiera certificada y asesora de finanzas familiares de Babylist, a CBS News. “Las familias empiezan a planificar los campamentos de verano ya en enero o febrero, seis meses antes del verano”.

Algunos padres prefieren tomar días libres del trabajo; otros organizan vacaciones familiares o buscan apoyo de familiares y amigos.

El cumpleaños del niño también puede aumentar el gasto

La fecha de nacimiento de un niño puede tener consecuencias económicas cuando llega el momento de entrar al kindergarten. Los estados y distritos escolares establecen distintas fechas límite para que un menor cumpla 5 años. Según el Centro Nacional de Estadísticas Educativas (NCES), las fechas pueden variar desde el 31 de julio en algunos estados hasta el 15 de octubre en Maine.

Por ejemplo, un niño que cumple 5 años antes de la fecha límite podría comenzar kindergarten ese mismo año; otro que cumple años después podría tener que esperar un ciclo escolar completo.

Para los padres que pagan guardería, esa diferencia puede representar miles de dólares adicionales. Un estudio de LendingTree calcula que el costo promedio anual del cuidado infantil en Estados Unidos es de $17,264 dólares.

“¡Puedes planificarlo! Y cuanto antes empieces a ahorrar, francamente, mejor”, afirmó Stanberry. “No creo que el coste de tener hijos deba disuadir a la gente de formar una familia, pero también creo que hay que ser realistas sobre lo que costará”.

Por eso, las familias que esperan un bebé pueden revisar con anticipación las opciones de preescolar de su distrito y la fecha límite para kindergarten. También pueden considerar abrir una cuenta de ahorro destinada específicamente a estos gastos.

El cuidado infantil puede costar casi $30,000 dólares

El precio de la guardería cambia considerablemente dependiendo del estado y la edad del menor. De acuerdo con un análisis de 2025 del Instituto de Política Económica (EPI), Mississippi tiene algunos de los costos más bajos. El cuidado de un bebé cuesta en promedio $7,220 dólares al año, mientras que para un niño de 4 años alcanza $6,571 dólares.

En Washington D.C., los costos son mucho mayores: el promedio llega a $29,809 dólares anuales para bebés y $23,877 dólares para niños de 4 años. Washington D.C. ofrece preescolar gratuito para niños de 3 y 4 años, aunque el EPI señala que no todas las familias pueden acceder a esos programas debido a la disponibilidad y otras barreras.

La opción más barata no siempre es la mejor

Algunas familias pueden pensar en que uno de los padres deje su empleo para cuidar a los hijos. Sin embargo, esa decisión también tiene consecuencias económicas y personales.

“Todo tiene un precio, y no siempre es lo que pagas”, afirmó Andy Smith, planificador financiero certificado y director ejecutivo de planificación financiera de Edelman Financial Engines.

Smith recomienda considerar la calidad del cuidado, la distancia hasta la guardería y el posible impacto en la carrera profesional de uno de los padres.

“El precio no tiene por qué ser una cuestión monetaria. El precio es la respuesta mental y emocional que tienes ante [tu decisión] al verla plasmada en el plan que tienes delante”, agregó Smith.

Es posible que, cuando se tiene un hijo en los Estados Unidos, la dicha no deba nublar la planificación. Pocos padres podrían desconocer que Labor Day y la fecha de nacimiento tienen una injerencia directa en su gasto. Anticipa tus finanzas a esta circunstancia, porque con esta nota, ya no hay pretexto de decir que no sabías.

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