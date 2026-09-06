Costco cerrará todas sus tiendas en EE.UU. este lunes: qué otras cadenas estarán abiertas

Costco mantendrá cerrados sus almacenes de Estados Unidos este lunes 7 de septiembre de 2026, por lo que quienes tengan previsto hacer las compras durante el feriado de Labor Day tendrán que adelantarlas o recurrir a otras cadenas.

El cierre durará toda la jornada y los establecimientos volverán a operar el martes 8 de septiembre. La decisión no es excepcional para Costco: la compañía mantiene una política de cerrar sus almacenes durante varios de los principales feriados del calendario estadounidense.

Por qué Costco estará cerrado el 7 de septiembre

Labor Day se celebra cada año el primer lunes de septiembre y en 2026 cae el día 7. La fecha reconoce la contribución de los trabajadores estadounidenses y es un feriado federal.

Costco incluye Labor Day entre las jornadas en las que sus almacenes permanecen completamente cerrados. La cadena también suele cerrar en Año Nuevo, Domingo de Pascua, Memorial Day, Día de la Independencia, Thanksgiving y Navidad.

Después del lunes, todavía quedan otros dos grandes cierres de Costco durante 2026: Thanksgiving, el 26 de noviembre, y Navidad, el 25 de diciembre.

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Qué tiendas estarán abiertas durante Labor Day

El cierre de Costco no significa que todas las grandes cadenas hagan lo mismo. Walmart, Target, Home Depot y Macy’s se encuentran entre los comercios que prevén abrir durante Labor Day. Sam’s Club y Aldi también suelen operar, aunque pueden hacerlo con horarios especiales o reducidos.

Por eso, quien necesite comprar alimentos, bebidas o productos para una reunión de último momento tendrá alternativas. Eso sí: conviene comprobar el horario de cada sucursal antes de salir, porque puede variar según la ubicación.

Qué pasa con Costco.com

El cierre afecta fundamentalmente a los almacenes físicos. El sitio web de Costco continúa disponible para realizar compras y consultar productos, aunque los tiempos de procesamiento y entrega pueden verse condicionados por el feriado.

La propia compañía recomienda utilizar su herramienta de búsqueda para consultar los horarios y próximos cierres de cada establecimiento.

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No es el único cambio reciente de Costco

El cierre llega pocos días después de otro cambio que tomó por sorpresa a muchos socios. Costco terminó el 31 de agosto su programa Costco Next, que permitía acceder a descuentos en productos vendidos directamente por marcas asociadas. La plataforma funcionaba desde 2017 y Costco no explicó públicamente por qué decidió eliminarla.

En este caso, en cambio, el cierre del lunes no supone una reducción de operaciones ni el cierre definitivo de sucursales: es una interrupción programada de un solo día por Labor Day.

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