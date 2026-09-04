Cuándo es próximo feriado en Estados Unidos, después de Labor Day

Tras la celebración y descanso por Labor Day (7 de septiembre), los estadounidenses tendrán que esperar poco más de un mes para el siguiente festivo federal.

Se trata de Columbus Day, conocido en español como Día de la Raza, y que en este 2026 corresponde al lunes 12 de octubre, de acuerdo con USAGov.

La Oficina de Administración de Personal (OPM) establece que Columbus Day se conmemora el segundo lunes de octubre, mientras que Labor Day corresponde al primer lunes de septiembre.

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¿Qué se celebra en Columbus Day?

Columbus Day conmemora la llegada de Cristóbal Colón al continente americano en 1492. En otros países del continente se conoce como Día de la Hispanidad, Día de la Resistencia Indígena, Día de los Pueblos Indígenos o Día del Encuentro de Dos Mundos.

De acuerdo con la Biblioteca del Congreso, el 12 de octubre de ese año un navegante de la expedición divisó tierra y, al día siguiente, la tripulación llegó a una isla de las Bahamas que Colón llamó San Salvador. La isla es conocida actualmente como Watling Island.

La conmemoración tiene una larga historia en Estados Unidos. La primera celebración registrada ocurrió el 12 de octubre de 1792, cuando la Sociedad de St. Tammany, también conocida como Columbian Order, organizó un acto para recordar el tercer centenario de la llegada de Colón.

Un siglo después, el aniversario de 400 años impulsó nuevas celebraciones. En 1892, el presidente Benjamin Harrison emitió una proclamación en la que recomendó conmemorar el aniversario en todo el país. Con el paso de los años, diferentes estados comenzaron a reconocer oficialmente la fecha.

El reconocimiento federal llegó durante la década de 1930. USAGov señala que en 1937 la fecha fue declarada feriado federal por el presidente Franklin D. Roosevelt.

No siempre se celebró en lunes

La fecha fue trasladada al segundo lunes de octubre como parte de una reforma de los feriados federales que buscaba establecer más días de descanso en lunes y facilitar los fines de semana de tres días.

Esta modificación quedó incorporada al calendario federal a partir de 1971. La Biblioteca del Congreso confirma que desde entonces Columbus Day se celebra como feriado federal el segundo lunes de octubre.

Aunque el aniversario histórico sigue asociado al 12 de octubre, el feriado estadounidense puede caer entre el 8 y el 14 de octubre. En 2026 coincidirá exactamente con el 12 de octubre.

¿Es un día libre para todos los trabajadores?

Columbus Day es un feriado federal, pero esto no significa que todos los trabajadores del país tengan obligatoriamente el día libre.

Durante los feriados federales suelen cerrar las oficinas del Gobierno federal y algunas instituciones financieras, mientras que las empresas privadas pueden decidir si suspenden sus actividades o mantienen sus operaciones. Algunos negocios del sector privado permanecen abiertos durante estos días.

Para los empleados federales, en cambio, el 12 de octubre de 2026 sí figura oficialmente como día festivo en el calendario de la OPM.

Después del Columbus Day, el próximo feriado en Estados Unidos será Veterans Day. el 11 de noviembre, seguido de Thanksgiving Day, el 26 de noviembre.

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