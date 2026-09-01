Miles de colibríes visitan esta ciudad de Texas en septiembre: fechas clave para verlo

Ver un colibrí en el jardín de tu casa suele ser un deleite de la naturaleza, pero ahora imagínate ver miles de colibríes en un solo lugar. Cada septiembre, una pequeña ciudad del sureste de Texas se convierte en una parada clave para estas aves migratorias.

Se trata de Lake Jackson, donde el Observatorio de Aves de la Costa del Golfo recibe a estas diminutas aves durante su viaje anual hacia América Central.

Según el sitio web del Observatorio, el fenómeno está relacionado principalmente con la migración de otoño del colibrí garganta de rubí, una especie que recorre enormes distancias entre sus áreas de reproducción en Estados Unidos y Canadá y sus territorios de invierno más al sur.

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¿Por qué miles de colibríes llegan a Lake Jackson?

Durante su recorrido, estas aves necesitan alimentarse y acumular reservas de energía. Lake Jackson se encuentra en una ubicación estratégica para quienes siguen su ruta migratoria, por lo que el área puede convertirse durante septiembre en un punto de concentración.

El viaje migratorio representa un enorme desafío para un animal que puede pesar apenas unos pocos gramos. Según datos de la Universidad de California en Davis, pesan entre 2 y 5 gramos.

Pero los colibríes garganta de rubí necesitan consumir grandes cantidades de alimento para almacenar la energía suficiente para continuar desplazándose. Sobre todo cuando deben atravesar el Golfo de México uno de los momentos más exigentes del viaje.

Las fechas para ver el espectáculo en septiembre de 2026

Quienes quieran observar el movimiento de estas aves en Lake Jackson tendrán dos oportunidades especiales durante septiembre.

El Xtreme Hummingbird Xtravaganza se celebrará los sábados 12 y 19 de septiembre de 2026 en las instalaciones del Observatorio de Aves de la Costa del Golfo.

La actividad estará abierta al público desde las 8:00 am (CDT) hasta el mediodía. La elección de estas fechas responde precisamente a que septiembre coincide con uno de los periodos de mayor actividad migratoria de los colibríes en la región.

El acceso tendrá un costo de $5 para los adultos, mientras que los menores de 12 años podrán ingresar gratis. Las entradas estarán disponibles en la taquilla durante los días del evento.

Una jornada de investigación

El evento no solo se limita a observar a los colibríes. Uno de los principales atractivos es el programa de anillamiento científico en vivo, mediante el cual especialistas recopilan información que ayuda a conocer mejor los movimientos y la condición de las poblaciones migratorias.

Los investigadores capturan temporalmente algunos ejemplares mediante redes especiales y realizan mediciones como el peso y el tamaño. Después colocan un pequeño anillo metálico en una de sus patas antes de liberarlos.

Este procedimiento permite identificarlos posteriormente y proporciona información sobre sus desplazamientos, supervivencia y distribución.

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