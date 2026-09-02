10 ofertones por Labor Day en Home Depot: de $1,050 a $650

Por la semana previa al Labor Day, que se celebra el próximo 7 de septiembre, la cadena de tiendas Home Depot activó un catálogo de ofertas en electrodomésticos, además de muebles y otros artículos para el hogar.

Te preparamos una lista de 10 productos con descuentos especiales que puedes aprovechar ahora mismo. Recuerda que las promociones de Labor Day son una liquidación de artículos del verano, lo que abre una nueva cartera de opciones para otoño.

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10 ofertas en Home Depot por Labor Day

1. Lavadora de carga superior de 4.5 pies cúbicos, en color blanco con agitador de doble acción y Cold Plus, Sanitize con Oxi. Precio de oferta: $599.

2. Parrilla y ahumador de pellets de madera Pro 22 BBQ, en color bronce. Precio de oferrta: $389.

3. Refrigerador inteligente de 3 puertas, con 33 pulgadas, 17.5 pies cúbicos, de profundidad estándar y en acero inoxidable. Precio de oferta $1,199.

4. Sillas giratorias para patio (juego de 4). Precio de oferta: $239.

5. Lavavajillas empotrable de 61 cm (24 pulgadas), con controles superiores, cuba alta, 41 dBA, de acero inoxidable resistente a las huellas dactilares, tercera bandeja, serie Eco. Precio de oferta: $649.

6. Sierra circular inalámbrica sin escobillas ONE+ HP de 18 V y 7-1/4 pulg. con batería de alto rendimiento ONE+ de 18 V y 4.0 Ah. Precio de oferta: $139.

7. Cortacésped autopropulsado a gasolina 3 en 1 de 21 pulgadas, 170 cc, motor OH de 4 tiempos. Precio de oferta: $289.

8. Mueble de baño independiente Aberdeen de 182 cm (72 pulgadas) con doble lavabo, acabado en roble antiguo y encimera de mármol de Carrara (montado). Precio de oferta: $1,619.

9. Juego de muebles de patio de 7 piezas, sofá resistente a la intemperie, conjunto de conversación de patio de mimbre marrón con mesa y cojín azul medianoche. Precio de oferta: $378.

10. Secadora eléctrica ventilada de 7.2 pies cúbicos en color blanco con secado automático y ciclo extendido. Precio de oferta: $599.

Al momento de realizar tu compra, verifica que la oferta se mantiene vigente. Chequea también si hay envío gratis, instalación o extensión de garantíza, beneficios que suelen ofrecer las tiendas durante la semana de ofertas por Labor Day.

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