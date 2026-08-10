Mudarse puede representar una gran decisión y cambio de vida, sobre todo a la hora de elegir el próximo destino, ya que para ello se deben evaluar varios aspectos, desde la calidad de vida, el precio de la vivienda, el sistema de asistencia sanitaria, la educación, entre otros.

Es por esa razón que, teniendo en cuenta que cada año en Estados Unidos millones de estadounidenses deciden mudarse de un estado a otro buscando mejores oportunidades, la empresa de finanzas personales WalletHub publicó un análisis donde destaca cuáles son los mejores estados en EE.UU. para vivir este 2026.

“Al decidir dónde mudarse, primero debe considerar factores financieros como el costo de vida, los precios de la vivienda y la disponibilidad de empleo. Sin embargo, muchos estados tienen economías sólidas, por lo que también debe considerar una amplia variedad de otros factores, como el impacto que tendrá el lugar donde vive en su salud y seguridad, y si tendrá acceso suficiente a las actividades que disfruta. Si tiene hijos, un sistema educativo sólido también es fundamental”, expresó Chip Lupo, analista de WalletHub.

Los mejores estados para vivir en Estados Unidos en 2026:

1. Idaho

2. Nueva Jersey

3. Wisconsin

4. Massachusetts

5. Nuevo Hampshire

6. Wyoming

7. Utah

8. Minnesota

9. Pensilvania

10. Florida

De acuerdo con el informe, Idaho se posiciona en el primer lugar de la lista como el mejor estado para vivir, con una de las tasas impositivas inmobiliarias medianas más bajas del país, de tan solo el 0.5 %, según WalletHub.

Además, este estado cuenta con las cuartas tasas impositivas más bajas en general y el mayor crecimiento de ingresos familiares medianos, lo que lo convierte en un excelente lugar para generar y aumentar patrimonio. “Idaho es un estado bastante seguro. Tiene la decimocuarta tasa de delitos violentos más baja y la tasa de delitos contra la propiedad más baja del país”, señala Lupo.

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