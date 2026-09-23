Desmantelan una red del Cártel de Sinaloa en Kansas que traficaba fentanilo y metanfetamina

El Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional (HSTF) informó que 15 acusados ​​se declararon culpables de cargos penales tras una investigación conjunta de varias agencias.

El Grupo lideró una operación para desmantelar una red de narcotráfico vinculada al Cártel de Sinaloa, que introducía fentanilo y metanfetamina en Kansas, según se informó en un comunicado.

“La misión del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional es salvar vidas arrestando a narcotraficantes transnacionales y confiscando las drogas que distribuyen antes de que lleguen a nuestras comunidades”, declaró el fiscal federal Ryan A. Kriegshauser.

“Cuando los investigadores se enteraron de un plan para introducir 160,000 pastillas falsificadas de Percocet adulteradas con fentanilo en Wichita para su distribución, las fuerzas del orden establecieron vigilancia, observaron el intercambio y, tras una parada de tráfico, interceptaron las drogas”, agregó.

Según documentos judiciales, en diciembre de 2022, el Buró Federal de Investigaciones (FBI), Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), la Administración para el Control de Drogas (DEA) y el Departamento de Policía de Wichita comenzaron a investigar una red de narcotráfico en Wichita.

Los investigadores descubrieron que el Cártel de Sinaloa y sus asociados controlaban la operación de distribución de fentanilo, cocaína y metanfetamina.

Cada pocas semanas, los narcotraficantes viajaban de Wichita a Phoenix, Arizona, u otros lugares para recoger grandes cantidades de drogas y luego regresaban a Wichita para distribuirlas.

El cabecilla Euriel Talavera, de 32 años y residente de Wichita, y otros 14 acusados ​​se declararon culpables de los cargos penales.

Talavera mantenía contacto regular con miembros del cártel en México.

“Los cárteles como el de Sinaloa no solo trafican drogas, sino que también trafican muerte en nuestras comunidades”, declaró Rick Sabatini, agente especial interino a cargo de HSI Kansas City.

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