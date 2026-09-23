México detiene a “Don Flaco”, miembro del Cártel de Sinaloa requerido en extradición por EE.UU.

José Ángel Rivera Zazueta, conocido como “Don Flaco” o “El Flaco”, fue detenido en la Ciudad de México, durante un operativo encabezado por autoridades federales mexicanas y con intercambio de información con agencias de Estados Unidos.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que la captura fue realizada por elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Agencia de Investigación Criminal, y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), con información proporcionada por el Buró Federal de Investigaciones (FBI) y la Administración para el Control de Drogas (DEA).

De acuerdo con la información oficial difundida por García Harfuch, Rivera Zazueta es señalado como coordinador y financiador de una organización dedicada al traslado de precursores químicos desde China hacia México y Estados Unidos. La captura se ejecutó mediante una orden de detención provisional con fines de extradición solicitada por autoridades estadounidenses.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), incluyó a Rivera Zazueta en su lista de sancionados en enero de 2023. Las autoridades estadounidenses lo vincularon entonces con una red dedicada a la obtención e importación de precursores químicos utilizados para la producción de drogas sintéticas.

En una operación conjunta de @FGRMexico, a través de la Agencia de Investigación Criminal y @SSPCMexico, con intercambio de información con el @FBI y la @DEAHQ, hoy fue detenido en la alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, José Ángel “N”, alias “Don Flaco”, requerido por? pic.twitter.com/H8GLnfQ19Z — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) September 22, 2026

Una operación que alcanzó Europa

El historial atribuido a “Don Flaco” también incluye una investigación en Italia.

De acuerdo con Infobae, en 2019 Rivera Zazueta intentó establecer una ruta aérea para trasladar cocaína hacia Italia y venderla a integrantes de la ‘Ndrangheta.

La operación fue detectada por autoridades italianas y derivó en la detención de algunos de sus presuntos colaboradores en enero de 2020, cuando fueron incautados 385 kilogramos de cocaína y 35,000. Rivera Zazueta logró evadir aquella captura y regresó a México.

La investigación también señala que el presunto operador utilizó distintas identidades y que habría mantenido actividades relacionadas con el tráfico de drogas y el movimiento de recursos a través de diferentes países.

Tras su detención en la Ciudad de México, José Ángel Rivera Zazueta quedó sujeto al procedimiento derivado de la orden de detención provisional con fines de extradición solicitada por Estados Unidos.

Corresponderá a las autoridades judiciales mexicanas continuar con el procedimiento y determinar las siguientes etapas del proceso de extradición.

Sigue leyendo:

– Capturan en Sinaloa a “El Peli”, importante operador financiero de Los Chapitos.

– Detienen a ciudadana estadounidense acusada de traficar armamento para el Cártel de Sinaloa.