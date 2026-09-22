Capturan en Sinaloa a “El Peli”, importante operador financiero de Los Chapitos

Fuerzas federales detuvieron en Mazatlán a Jesús Antonio, alias “El Peli”, a quien autoridades de seguridad señalan como un operador relevante de la facción de Los Chapitos, perteneciente al Cártel de Sinaloa.

La captura fue confirmada este martes por Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, quien informó que cuatro personas fueron detenidas como resultado de un operativo realizado en el municipio.

De acuerdo con la información difundida por las autoridades, “El Peli” habría operado bajo las órdenes de Genaro Aarón, identificado como “El 21” o “El Chamaco”.

Según las investigaciones citadas por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el detenido coordinaba actividades de logística y abastecimiento, además de administrar recursos económicos relacionados con la venta de drogas. También se le atribuye la participación en secuestros.

Como parte del reforzamiento de seguridad en Mazatlán, Sinaloa, en una acción coordinada de @Defensamx1, @SEMAR_mx, @SSPCMexico, @FGRMexico y el Centro Nacional de Inteligencia, fueron detenidas cuatro personas, entre ellas Jesús Antonio “N”, alias “El Peli”, identificado como? pic.twitter.com/wGefjQGMPA — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) September 22, 2026

Operativo conjunto en Mazatlán

En el operativo participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Fiscalía General de la República y Centro Nacional de Inteligencia.

La captura se produce mientras el Gobierno federal mantiene un despliegue de seguridad en Sinaloa, particularmente en Mazatlán, ante la disputa entre grupos vinculados al Cártel de Sinaloa.

Con la detención de “El Peli” y de las otras tres personas, las autoridades federales señalaron que continuarán las acciones de inteligencia y los operativos contra las estructuras criminales que operan en la entidad.

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