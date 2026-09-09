Caen dos miembros de Los Chapitos implicados en el secuestro y asesinato de 10 mineros en Sinaloa

Autoridades de seguridad detuvieron a dos presuntos integrantes de Los Chapitos, por su probable participación en la desaparición de 10 trabajadores de una empresa minera en Concordia, Sinaloa.

Los detenidos fueron identificados como Ángel Gabriel, alias “El Tronco”, y Milton Yair. De acuerdo con información difundida por autoridades, ambos estarían relacionados con la estructura criminal que opera en la zona sur de Sinaloa.

La captura ocurrió durante un operativo realizado por elementos de las Fuerzas Especiales del Ejército y la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, apoyados en labores de inteligencia, reconocimientos terrestres y patrullajes de vigilancia en el municipio de Concordia.

El caso de los 10 mineros

Los trabajadores desaparecieron el 23 de enero de 2026, cuando fueron secuestrados en el municipio de Concordia. El caso generó una intensa búsqueda debido a que los empleados estaban relacionados con operaciones de una empresa minera canadiense.

? Detienen a dos integrantes de “Los Menores” vinculados con mineros desaparecidos en #Sinaloa



El Gabinete de Seguridad federal informó la detención de Ángel Gabriel “N”, “El Tronco”, y Milton Yair “N”, presuntos integrantes de “Los Menores”, célula del Cártel de Sinaloa.? pic.twitter.com/Q0LB7X1ZCk — Luis Alberto Medina (@elalbertomedina) September 9, 2026

Semanas después, el 5 de febrero, autoridades localizaron una zona con fosas clandestinas en las inmediaciones de la comunidad de El Verde, aproximadamente a 15 kilómetros de la cabecera municipal de Concordia.

En el sitio fueron encontrados al menos 14 cuerpos. De acuerdo con los reportes disponibles, nueve de ellos fueron identificados como trabajadores de la empresa minera, mientras continuaron las investigaciones para determinar el paradero y la identidad de las demás víctimas.

Vinculación con Los Chapitos

La célula criminal responsbale de esta desaparición estaría vinculada con Óscar Luciano Martínez Larios, alias “Casco”, identificado como operador regional de Los Chapitos en el sur de Sinaloa.

La detención de “El Tronco” y Milton Yair se suma a la captura, realizada en junio, de Gabriel Nicolás Martínez Larios, alias “El Gabito” o “El 80”, quien también ha sido señalado por las autoridades como presunto integrante de Los Chapitos y relacionado con el caso de los trabajadores mineros.

Las investigaciones continúan para esclarecer cómo ocurrieron los hechos, identificar a todos los responsables y establecer la participación que habría tenido cada uno de los presuntos integrantes de la organización criminal.

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