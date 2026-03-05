Los restos de otros dos mineros secuestrados en Sinaloa fueron identificados por familiares

La identificación de dos trabajadores más de la minera canadiense Vizsla Silver elevó a siete el número de mineros reconocidos entre las víctimas del secuestro ocurrido en enero en el municipio de Concordia, Sinaloa.

Familiares confirmaron que los restos corresponden a Javier Emilio Valdez Valenzuela y Javier Guillermo Vargas Valles, quienes habían sido privados de la libertad junto con otros ocho compañeros.

Ambos fueron localizados en fosas clandestinas a unos 45 kilómetros de Mazatlán. El hallazgo forma parte de las excavaciones realizadas en la zona durante operativos de búsqueda que derivaron en el descubrimiento de al menos seis entierros ilegales vinculados con el caso de los trabajadores desaparecidos.

De acuerdo con información publicada por el semanario Proceso, la identificación fue confirmada de manera extraoficial por familiares de las víctimas y personas cercanas al caso, debido a que hasta el momento ni la Fiscalía General de Sinaloa ni la Fiscalía General de la República han hecho un anuncio oficial sobre estos dos cuerpos.

Uno de los familiares consultados por el medio citado señaló que los cuerpos se encuentran en instalaciones forenses de Mazatlán, donde se realizan los trámites para su entrega. También advirtió que en la comunidad persiste el temor, pues el grupo criminal responsable del secuestro continúa operando en la región.

Las labores de rastreo comenzaron como parte del operativo para localizar a los mineros y terminaron revelando un escenario más amplio de fosas clandestinas.

Organizaciones de familiares de desaparecidos sostienen que el área podría albergar un número mayor de entierros ilegales. Han realizado prospecciones en la zona, aunque denuncian restricciones para acceder libremente al sitio donde fueron recuperados los primeros cuerpos relacionados con el caso.

El secuestro colectivo ocurrió mientras los empleados se encontraban vinculados a actividades del proyecto minero de Vizsla Silver en Concordia.

Autoridades han señalado que el ataque estaría relacionado con la disputa de grupos del crimen organizado en la región. A pesar de la crisis de seguridad generada por el caso, el gobierno estatal informó que la empresa canadiense ha manifestado su intención de retomar operaciones en el proyecto.

El secretario de Economía de Sinaloa, Feliciano Castro Meléndrez, indicó que la compañía solicitó mayor presencia de seguridad en la zona antes de reanudar actividades, consideradas estratégicas para la producción de plata en el país.

