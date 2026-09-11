Detienen a ciudadana estadounidense acusada de traficar armamento para el Cártel de Sinaloa

Fuerzas federales detuvieron en Sonora a una ciudadana estadounidense señalada por autoridades como operadora logística para el tráfico de armamento del Cártel de Sinaloa.

La captura se realizó durante un operativo de vigilancia en las inmediaciones del Puente Fronterizo de México con Estados Unidos, en el municipio de San Luis Río Colorado.

Durante la intervención fueron incautados 5,445 cartuchos, además de un vehículo. En el operativo participaron elementos de la Secretaría de Marina, Secretaría de la Defensa Nacional, Fiscalía General de la República, Guardia Nacional y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

En Sonora, como resultado de trabajos de inteligencia y coordinación interinstitucional, elementos de @SEMAR_mx, @Defensamx1, @FGRMexico, @GN_MEXICO_ y @SSPCMexico detuvieron a Yanet “N”, de nacionalidad estadounidense, identificada como operadora logística para el trasiego de? pic.twitter.com/UFYpVTElgt — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) September 11, 2026

De acuerdo con información de las autoridades, la mujer, identificada solamente como Yanet, estaría vinculada a la facción conocida como “Los Mayos”.

Un elemento que llamó la atención durante el decomiso fue que entre sus pertenencias se localizó una identificación del Departamento de Correcciones, Rehabilitación y Reinserción de Arizona, en la que aparece como oficial correccional de segundo nivel.

Las autoridades indicaron que la autenticidad, vigencia y situación laboral relacionada con dicha credencial se encuentran bajo verificación.

Las autoridades indicaron que con esta acción se afecta la capacidad operativa de los grupos criminales y se evita que armamento y municiones sean utilizados para generar violencia.

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